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Almanya'da genç nüfus azalıyor

Almanya'da 14-17 yaş grubundaki gençlerin sayısı 2006-2016'da yaklaşık 470 bin azaldı.

Almanya'da genç nüfus azalıyor

Almanya'da 14-17 yaş grubundaki gençlerin sayısı 2006-2016'da yaklaşık 470 bin azaldı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:28
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Almanya'da genç nüfus azalıyor

Almanya'da 14-17 yaş grubundaki gençlerin sayısı 2006-2016'da yaklaşık 470 bin azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede 2006’da toplam nüfusun yüzde 4,4’üne denk gelen 14-17 yaş grubundaki gençlerin sayısı, 2016 sonu itibarıyla yüzde 3,8’e düştü.

Almanya, 82 milyon 850 binlik nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, nüfusu giderek yaşlanıyor.

Destatis tarafından 2015’te yapılan analizde, ülkede 65 yaş üstü nüfusun artacağına işaret edilirken, 2013 yılında 80,7 milyonluk nüfusun içinde 20 milyon olan bu grubun 2060'ta 67,6 milyonluk nüfusun içinde 33 milyon olacağı tahmini yapılmıştı.

2020 yılından itibaren, yaşlanan nüfusun etkilerinin ekonomi ve diğer alanlarda güçlü bir şekilde hissedileceği tahmininde bulunuluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Federal İstatistik OfisiAlmanyada Genç NüfusAlmanya
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