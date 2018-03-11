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Almanya'da camiye saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Koca Sinan Camisi kundaklandı.

Almanya'da camiye saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Koca Sinan Camisi kundaklandı.

11 Mart 2018 Pazar 12:02
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Almanya'da camiye saldırı

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camisi'nin kundaklandığı bildirildi.

Reinickendorf ilçesinde bulunan caminin din görevlisi Bayram Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel saatle 02.00 civarında camide yangın çıktığını öğrendiğini belirterek “Evden buraya geldiğimde caminin çay ocağı ve girişi yanıyordu. İtfaiye gelip yangına müdahale etmeye başlamıştı.” dedi.

İki kişinin camiye yanıcı madde atanları gördüğünü ifade ettiklerini söyleyen Türk, "Yüzleri kapalı, üç kişi oldukları ve yanıcı maddeyi atıp hemen kaçtıkları söylendi." diye konuştu.

Türk, caminin yangın nedeniyle kullanılmaz halde olduğunu kaydetti.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, çay ocağının giriş kapsındaki camın kırılmasından dolayı camiye saldırı düzenlendiğinin varsayıldığı ifade edildi.

Polis, soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaCamiiÖnce Vatan Gazetesi
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