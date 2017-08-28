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Almanya'da aşırı sağcı politikacıdan Türk asıllı bakana ırkçı hakaret

AfD partisinin başbakan adayı Gauland’ın, Uyum Bakanı Aydan Özoğuz’dan bir çöp gibi kurtulacaklarını ima etmesi, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Almanya'da aşırı sağcı politikacıdan Türk asıllı bakana ırkçı hakaret

AfD partisinin başbakan adayı Gauland’ın, Uyum Bakanı Aydan Özoğuz’dan bir çöp gibi kurtulacaklarını ima etmesi, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:53
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Almanya'da aşırı sağcı politikacıdan Türk asıllı bakana ırkçı hakaret

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı Alexander Gauland'ın, aşırı sağcıların güçlü olduğu Thüringen eyaletinin Eichsfeld şehrinde partililere yaptığı konuşmada, Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz’dan bir çöp gibi kurtulacaklarını ima etmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Özoğuz’un geçmişte verdiği bir röportajda, "Dilin ötesinde spesifik bir Alman kültürü tanımlanamaz." şeklindeki ifadelerini eleştiren Gauland, "Bunu da bir Alman Türk'ü söylüyor. Onu Eichsfeld'e davet edin ve spesifik Alman kültürünün ne olduğunu ona anlatın. O zaman bir daha hiç buralara gelmez ve biz de, Tanrı’nın yardımıyla kendisinden Anadolu'da kurtulmuş oluruz.” dedi.

Bild gazetesinin haberine göre, Gauland’ın bu sözleri partililer tarafından alkışlarla karşılandı.

Gauland’ın bu ifadeleri sarf ederken, genelde çöplerden kurtulmak, imha etmek anlamlarında kullanılan, Almanca “entsorgen” sözcüğünü kullanması sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi, Avrupa Parlamentosu milletvekili Birgit Sippel, Gauland’ın açıklamalarını, ırkçı ve insanlık dışı sözler olarak nitelendirirken, tüm seçmenlere 24 Eylül’de AfD’ye "kırmızı kart" göstermeleri çağrısı yaptı.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner de Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gauland’ın sözlerine tepki gösterdi. Stegner, “AfD’nin gizli lideri Gauland, Uyum Bakanımıza korkunç bir nefretle saldırıyor” derken, mesajını "Aşırı Sağ Bir Daha Asla" konu etiketiyle paylaştı.

Dışişleri Bakanlığının eski sözcü yardımcısı Sawsan Chebli, Twitter’dan yaptığı açıklamada, AfD’ye oy veren herkesin, ırkçılara oy verdiğini görmesi gerektiğini vurgulayarak tüm demokrat kesimleri, AfD’ye karşı birlikte tavır almaya çağırdı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlexander GaulandTürk Asıllı Bakanırkçı HakaretUyumdan Sorumlu Devlet BakanıAydan Özoğuz
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