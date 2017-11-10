Almanya'da 6,9 milyon kişi 'aşırı borçlu'

Merkezi Almanya'da bulunan Creditreform tarafından yayımlanan Borç Atlası 2017 raporuna göre, ülkedeki iyi ekonomik duruma rağmen Almanya'daki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 10'undan fazlası aşırı borçlu durumda bulunuyor.

Almanya'daki bireylerin aşırı borçluluk oranı 2014 yılından beri üst üste 4'üncü kez arttı. 1 Ekim 2017 itibarıyla Almanya genelinde 18 yaş üstü aşırı borçluluk oranı yüzde 10,04 olarak ölçüldü.

Rapora göre, ülkede 18 yaşın üstündeki 6,9 milyon kişinin aşırı borcu bulunuyor. Söz konusu kişiler borçlarını ödeme sorunu yaşıyor. Rakam, geçen yıla göre yaklaşık 65 bin artış gösterdi.

Verilere göre, ülkedeki 6,9 milyon aşırı borçlunun çoğunluğu erkek. Yaklaşık 4,2 milyon erkek ve 2,6 milyon kadın aşırı borçlu durumda bulunuyor.