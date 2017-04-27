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Almanya'da 2 kişi ırkçı saldırı şüphesiyle gözaltına alındı

Alman ordusunda görevli 28 yaşındaki bir üsteğmen ile kendisine yardımcı olmakla suçlanan 24 yaşındaki bir öğrenci ırkçı saldırı düzenleyecekleri şüphesi ile gözaltına alındı.

Almanya'da 2 kişi ırkçı saldırı şüphesiyle gözaltına alındı

Alman ordusunda görevli 28 yaşındaki bir üsteğmen ile kendisine yardımcı olmakla suçlanan 24 yaşındaki bir öğrenci ırkçı saldırı düzenleyecekleri şüphesi ile gözaltına alındı.

27 Nisan 2017 Perşembe 15:03
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Almanya'da 2 kişi ırkçı saldırı şüphesiyle gözaltına alındı

BERLİN

Frankfurt Savcılığı Sözcüsü Nadja Niesen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Fransa'da görevli olan üsteğmenin, bu yılın ocak ayı sonunda Avusturya'nın Viyana havalimanında bir silahı tuvalette sakladığı sırada tespit edilerek takibe alındığını, 3 Şubat'ta silahı sakladığı yerden almaya çalışırken yakalandığını söyledi.

Niesen, savcılığın ve Alman Federal Suç Dairesinin (BKA) yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, söz konusu üsteğmenin ayrıca, Bavyera eyaletindeki bir sığınmacı kayıt merkezinde kendisini Suriyeli sığınmacı olarak kaydettirdiği ve bir sığınmacı yurduna yerleştirilerek, sığınmacılara yapılan para yardımından da faydalandığının tespit edildiğini belirtti.

Arapça bilmemesine rağmen kendisini nasıl kaydettirdiğini kendilerinin de henüz bilmediğini ifade eden Niesen, tutuklanmak üzere bugün hakim karşısına çıkartılacak olan zanlıların, çeşitli silahlarla yabancı düşmanı bir saldırı hazırlığı yapmaya hazırlandıklarının tahmin edildiğini, ancak somut saldırı hedefleri konusunda şu ana kadar bilgi sahibi olmadıklarını kaydetti. 

Alman basınında yer alan haberlerde de, polis tarafından el konulan silahların ruhsatsız olduğu ve Viyana havalimanında ele geçirilen silahın da Alman ordusuna ait olmadığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanyaırkçı SaldırışüpheliGözaltı
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