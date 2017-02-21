Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89079
ALTIN
143.361
DOLAR
3.6288
STERLIN
4.5043
EURO
3.8244
SANCAK'tan beklenen klip geldi
SANCAK'tan beklenen klip geldi
Kardeşlik 'şampiyon' oldu
Kardeşlik 'şampiyon' oldu
İhvan'dan Erdoğan'a teşekkür
İhvan'dan Erdoğan'a teşekkür
Toprağın ilginç hikmeti 
Toprağın ilginç hikmeti 
MEB'den sürücülere 'saygı' eğitimi
MEB'den sürücülere 'saygı' eğitimi

Almanya asker sayısını artıracak

Almanya'nın artan görevler sebebiyle mevcut durumda 178 bin olan asker sayısını 2024 yılına kadar 198 bine yükselteceği belirtildi.

Almanya asker sayısını artıracak

Almanya'nın artan görevler sebebiyle mevcut durumda 178 bin olan asker sayısını 2024 yılına kadar 198 bine yükselteceği belirtildi.

21 Şubat 2017 Salı 16:44
15 Okunma
Almanya asker sayısını artıracak

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün personel durumuna ilişkin yapılan toplantıda askeri ve sivil hizmetler görevlerinde ek personele ihtiyaç duyulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 2024 yılına kadar asker sayısının 198 bine, sivil hizmet görevi yapan personel sayısının 61 bin 400’e çıkartılmasının planlandığı ifade edildi.

Daha önce asker sayısı için bir üst sınırın belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bundan sonra her yıl personel ihtiyacının gözden geçirileceği ve bu değerlendirmelere uygun hale getirileceği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlmanya Savunma BakanlığıAsker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fas'ta FETÖ okulları fiilen kapatıldı
Fas'ta FETÖ okulları fiilen kapatıldı
AB İngiltere'ye çok ağır bir fatura çıkaracak
AB İngiltere'ye çok ağır bir fatura çıkaracak
Esed ile PYD/PKK'nın 'derin' bağları
Esed ile PYD/PKK'nın 'derin' bağları
Yunan özel sektöründe 16 yılın en kötü istihdamı
Yunan özel sektöründe 16 yılın en kötü istihdamı
Somali 26 yıl sonra ilk kağıt parayı basacak
Somali 26 yıl sonra ilk kağıt parayı basacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ