Almanya ABD'den açıklama talep etti

BERLİN - Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'in ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) tarafından dinlenildiği iddiasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Berlin Büyükelçisi John Emerson'dan konuyla ilgili açıklama talep etti.



Federal Basın Merkezi'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Steinlein'ın konuyla ilgili ABD'nin Berlin Büyükelçisi Emerson ile dün telefonla bir görüşme yaparak bu olayla ilgili gerekli bir açıklama talep ettiğini bildirdi.



Dışişleri Bakanı Steinmeier'in NSA tarafından dinlenmesini ileri süren Wikileaks belgelerini ve bununla ilgili medyada çıkan haberleri dikkatli şekilde okuduklarını ifade eden Schaefer, "Wikileaks üzerinden anonim şekilde açıklanan belgelerin doğruluğu veya kaynağı belli değil. Bizim elimizde olan yöntemlerle de bunu kontrol edemiyoruz" dedi.



Schaefer, "[Wikileaks'de] yayımlananlar eğer doğruysa, partnerlerin dinlenilmesi kesinlikle kabul edilemezdir. Tabi ki ABD hükümetini, konuya açıklık getirmesini isteyeceğiz" diye konuştu.



Almanya'nın Süddeutsche Zeitung'un gazetesinde yayımlanan Wikileaks belgelerine göre 2005 yılındaki hükümette de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Steinmeier'in, ABD'ye yaptığı ilk ziyaretinde, temasları ardından yaptığı telefon görüşmeleri dinlenerek rapor tutulduğu ileri sürülmüştü.



Wikileaks belgelerine göre Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in ardından Dışişleri Bakanı Steinmeier ve Dışişleri Müsteşarı olmak üzere toplam 20 üst düzey kişinin daha dinlendiği iddia ediliyor.



