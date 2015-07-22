Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Almanya ABD'den açıklama talep etti

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Steinmeier'in ABD Ulusal Güvenlik Kurumu tarafından dinlendiği iddialarının ardından, ABD'nin Berlin Büyükelçisi'nden açıklama talep etti

Almanya ABD'den açıklama talep etti

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Steinmeier'in ABD Ulusal Güvenlik Kurumu tarafından dinlendiği iddialarının ardından, ABD'nin Berlin Büyükelçisi'nden açıklama talep etti

22 Temmuz 2015 Çarşamba 15:12
494 Okunma
Almanya ABD'den açıklama talep etti

BERLİN - Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'in ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) tarafından dinlenildiği iddiasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Berlin Büyükelçisi John Emerson'dan konuyla ilgili açıklama talep etti.

Federal Basın Merkezi'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Steinlein'ın konuyla ilgili ABD'nin Berlin Büyükelçisi Emerson ile dün telefonla bir görüşme yaparak bu olayla ilgili gerekli bir açıklama talep ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Steinmeier'in NSA tarafından dinlenmesini ileri süren Wikileaks belgelerini ve bununla ilgili medyada çıkan haberleri dikkatli şekilde okuduklarını ifade eden Schaefer, "Wikileaks üzerinden anonim şekilde açıklanan belgelerin doğruluğu veya kaynağı belli değil. Bizim elimizde olan yöntemlerle de bunu kontrol edemiyoruz" dedi.

Schaefer, "[Wikileaks'de] yayımlananlar eğer doğruysa, partnerlerin dinlenilmesi kesinlikle kabul edilemezdir. Tabi ki ABD hükümetini, konuya açıklık getirmesini isteyeceğiz" diye konuştu.

Almanya'nın Süddeutsche Zeitung'un gazetesinde yayımlanan Wikileaks belgelerine göre 2005 yılındaki hükümette de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Steinmeier'in, ABD'ye yaptığı ilk ziyaretinde, temasları ardından yaptığı telefon görüşmeleri dinlenerek rapor tutulduğu ileri sürülmüştü.

Wikileaks belgelerine göre Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in ardından Dışişleri Bakanı Steinmeier ve Dışişleri Müsteşarı olmak üzere toplam 20 üst düzey kişinin daha dinlendiği iddia ediliyor.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2015 14:57
Anahtar Kelimeler:
Almanyaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ