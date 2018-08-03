Almanların çoğu ırkçılığı sorun olarak görüyor

Almanların büyük çoğunluğu ülkedeki ırkçılığı sorun olarak görüyor.

Almanya Birinci Televizyon kanalı ARD'nin Infratest dimap şirketine yaptırdığı ankette, Almanların yaklaşık 3'te 2’sinin ırkçılığı ciddi bir sorun olarak gördüğü belirtildi.

Ankette, ırkçılığın "çok büyük" veya "büyük" sorun olarak gören Almanların oranının yüzde 64 olduğu kaydedildi.

Irkçılığı "küçük" ya da "çok küçük" sorun olarak görenlerin oranı yüzde 30 çıkarken, araştırmaya katılan Almanların yüzde 5'i ise ırkçılığın sorun "olmadığını" savundu.

Ankete katılan göçmenlerin yüzde 68'i de ülkede ırkçılığı "çok büyük" veya "büyük" sorun olarak niteledi.

Almanların yüzde 62’si uzun süreden beri Almanya’da yaşayan göçmenlerin ülkeye "çok iyi" ya da "iyi" uyum sağladığını söylerken, Almanların yüzde 33'ü de bu gruptaki göçmenlerin ülkeye uyumunun "kötü" veya "çok kötü" olduğunu savundu.

Son yıllarda Almanya’ya gelen göçmenlerin uyumu ile ilgili de Almanlar, bu gruptaki göçmenlerin uyumunun "kötü" veya "çok kötü" olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 68 oldu. Ankete katılanların yüzde 28 ise ülkeye kısa süre önce gelenlerin uyumunu “çok iyi” veya “iyi” olarak görüyor.

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’in yaklaşık iki hafta önce Alman Milli Takımı’ndan ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle ayrılmasından sonra ülkede ırkçılık ve göçmenlerin uyumu konusunda ülke genelinde tartışma başlamıştı.

Merkel liderliğindeki CDU/CSU'nun oy oranı düştü

Öte yandan, aynı ankette Almanya’da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Birlik CDU/CSU partilerinin oy oranının düştüğü belirtildi.

Ankete göre, Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki CDU/CSU'nun oy oranı bir ay öncesine göre 1 puan düşerek yüzde 29’a geriledi. CDU/CSU’nun bu oy oranının şimdiye kadar ölçülen en düşük seviye olduğu ifade edildi.

İktidarın diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise bir ay önceki oy oranını koruyarak yüzde 18’de yer aldı.

Ana muhalefet partisi aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise oy oranını 1 puan artırarak yüzde 17’ye yükseldi.

Yeşillerin oyu da 1 puan artarak yüzde 15’e ulaşırken, Sol Parti yüzde 9'da kaldı.

Oy oranında bir ay öncesine göre yüzde bir gerileme yaşayan Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 7’ye düştü.

2017’nin eylül ayında yapılan genel seçimde, CDU/CSU yüzde 32,9, SPD yüzde 20,5, AfD yüzde 12,6, FDP yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2 ve Yeşiller yüzde 8,9 oy almıştı.