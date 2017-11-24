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Alman hükümetinden Suriye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Adebahr, "Eğer Soçi'de, siyasi süreci harekete geçirecek ve orada ilerlemeye katkı sağlayacak sonuç çıkarsa bundan memnuniyet duyarız. Ancak biz şu an bundan şüphe duyuyoruz." dedi.

Alman hükümetinden Suriye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Adebahr, "Eğer Soçi'de, siyasi süreci harekete geçirecek ve orada ilerlemeye katkı sağlayacak sonuç çıkarsa bundan memnuniyet duyarız. Ancak biz şu an bundan şüphe duyuyoruz." dedi.

24 Kasım 2017 Cuma 16:51
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Alman hükümetinden Suriye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran arasında gerçekleştirilen üçlü zirveden, Suriye'deki siyasi süreç ile ilgili gelişme sağlanması durumunda bunu memnuniyetle karşılayacaklarını ancak Esed hükümetinin bugüne kadar siyasi süreçte harekete geçmemesi sebebiyle şimdilik bu zirvenin başarısından şüphe duyduklarını söyledi.

Adebahr, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen yaklaşık 140 Suriyeli muhalif temsilcinin, Birleşmiş Milletlerin (BM)n 28 Kasım'da Cenevre'de sürdürmeyi planladığı Suriye konferansına ortak heyetle katılma kararını olumlu gelişme olarak gördüklerini ifade etti.

Suriyeli muhaliflerin, ön koşul olmadan burada Esed hükümeti temsilcileri ile görüşme kararı aldıkları yönünde haberler olduğuna dikkati çeken Adebahr, "Suriye'de henüz siyasi bir çözüme ulaşmaya çok uzağız. Hedefimiz bunu sağlamak." dedi.

Bu nedenle Esed hükümetinin ve başta Rusya olmak üzere kendisini destekleyen ülkelerin Suriye'deki siyasi süreçte harekete geçmeleri gerektiğine işaret eden Adebahr, bir gazetecinin, tüm bu farklı toplantıları birbirine rakip olarak görüp görmedikleri şeklindeki sorusuna karşılık şu yanıtı verdi:

"Eğer Soçi'de, siyasi süreci harekete geçirecek ve orada ilerlemeye katkı sağlayacak sonuç çıkarsa bundan memnuniyet duyarız. Ancak biz şu an bundan şüphe duyuyoruz. Şimdi tüm bu farklı hususların ve toplantıların birlikte nasıl olası bir ilerlemeye yol açacağına bakmamız lazım. 14 gün içinde herhalde biraz hareketlenme olacaktır."

Adebahr, insani yardımların Suriye'de halka ulaştırılabilmesi için ambargoların kaldırılması konusunda da Rusya'dan girişimler beklediklerini ve Cenevre'deki BM konferansının da başarılı olmasını istediklerini vurguladı.

Başka bir gazetecinin, Irak hükümetinin, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in bu ülkeye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yapmayı planladığı ziyaretleri önlediği şeklinde Alman basınında çıkan haberleri doğrulayıp doğrulamayacağı şeklindeki sorusuna karşılık da Adebahr, birçok ziyaretin hazırlık aşamasında değişikliklerin ya da iptallerin olabileceğini, bir ziyareti sadece gerçekleşeceği zaman açıkladıklarını söylemekle yetindi.

Bunun yanı sıra Bağdat hükümeti ile Erbil yönetimi arasında yeniden görüşmeler yapılacağı yönünde işaretler gördüklerini, bunun da Irak'a bakış açılarını son haftalarda olumlu yönde değiştirdiğini ifade eden Adebahr, "Bunun Irak Anayasası'nın temelinde gerçekleşmesini ümit ediyoruz." dedi.

IKBY yönetiminin, Irak Federal Mahkemesinin bağımsızlık referandumunu geçersiz ilan ettiği kararını kabul edeceğini açıklamasını olumlu işaretlerden biri olarak gördüklerini dile getiren Adebahr, BM Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis'in girişimlerini de desteklediklerini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Dışişleri BakanlığıMaria AdebahrSoçiSuriye Açıklaması
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