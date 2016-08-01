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Alman gazeteciden Erdoğan'a destek

Alman gazeteci Rath, Almanya'da Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla bağlanmasının engellenmesine tepki gösterdi.

Alman gazeteciden Erdoğan'a destek

Alman gazeteci Rath, Almanya'da Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla bağlanmasının engellenmesine tepki gösterdi.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 14:34
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Alman gazeteciden Erdoğan'a destek

 Almanya'nın Köln kentinde dün gerçekleştirilen Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla bağlanmasının engellenmesini eleştiren Alman gazeteci Christian Rath, "Eğer Edward Snowden veya ABD Başkanı Barack Obama canlı bağlantı yapmak istiyorlarsa bu onların hakkıdır. Erdoğan için de başka bir kural geçerli olamaz." dedi.

Die Tageszeitung (taz) gazetesinden Christian Rath değerlendirme yazısında, devletin, yasalara saygılı olunduğu müddetçe gösterilerin içeriğe müdahale edemeyeceğini vurguladı. Rath, ''Köln polisi, Erdoğan’ın planlanan konuşmasında şiddet yahut korkutmaya yönelik bir içerik olduğuna dair hiçbir kanıt sunamadı. Yasağın kaldırılması için yapılan müracaat başarılı olmalıydı.'' ifadesini kullandı.

Köln'deki mitingde Erdoğan’ın telekonferans ile göstericilere seslenmesini engelleyen yasağın böyle bir karışma niteliğinde olduğunu belirten Rath, ''Toplu gösteri yürüyüşünü düzenleyenler, gösterinin içeriğinin ve akışının nasıl olacağına kendisi karar verebilir. Konuşmacının toplantı yerinde olup olmaması, uydu aracılığıyla canlı olarak bağlanıp bağlanmaması düzenleyenleri ilgilendirir. Eğer Edward Snowden veya ABD Başkanı Barack Obama canlı bağlantı yapmak istiyorlarsa bu onların hakkıdır. Erdoğan için de başka bir kural geçerli olamaz.'' görüşüne yer verdi.

Rath ayrıca, Türk kökenli Alman göstericilerin sembolik öneme haiz bir konuda yasal haklarının korunmadığına dikkati çekerek, “Bir hukuk devleti böylesine gergin zamanlarda herkese tarafsız bir güç olduğunu sergilemelidir.” değerlendirmesini yaptı.

PKK'ya izin vermişlerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingdeki katılımcılara telekonferans yoluyla seslenmesini engelleyen Almanya, 2011'de terör örgütü PKK'nın elebaşlarındanMurat Karayılan'a izin vermişti. Köln kentinde, PKK'lılarca yapılan bir etkinliktePKK elebaşlarından terörist Karayılan, örgütün TV kanalı üzerinden görüntülü olarak katılımcılara seslenmişti.

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 14:35
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaChristian RathEdward SnowdenBarack ObamaRecep Tayyip Erdoğan
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