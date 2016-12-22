BERLİN

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar için ayırdığı kaynağı sürüncemeli ödemesini eleştirdi.

Müller, Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada sığınmacılar için kullanılması amacıyla vadedilen maddi yardımın bugüne kadar az bir kısmının gönderildiğine işaret ederek Türkiye'nin bu konudaki eleştirilerini haklı bulduğunu ifade etti.

Gerd Müller bu konuda AB'yi de eleştirerek, ''Yardımların insanlara ulaşmasının bir yıl sürmesi olamaz.'' dedi.

Vadedilen 3 milyar avronun sadece 800 milyon avrosunun gönderildiği belirten Müller, ''Burada bizim AB tarafında bir problemimiz var. Bu nedenle AB yardımlarının Türk Alman işbirliği yapısı çerçevesinde Almanya tarafından uygulanmasını Brüksel'e önerdim. '' diye konuştu.

Müller Türkiye'deki son gelişmeleri de değerlendirerek, ''Türkiye'nin iç siyasetinde eleştirilecek durumlar olabilir. Ancak sığınmacıların bakımı konusunda Türkiye çok iyi bir iş yapıyor.'' ifadesini kullandı.

Müller ayrıca eylül ayından bu yana Almanya olarak Türkiye'de 8 bin Suriyeli öğretmeni Suriyeli çocuklara ders vermeleri amacıyla istihdam ettiklerini sözlerine ekledi.

AA