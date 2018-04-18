Aliyev yemin ederek görevine başladı

BAKÜ

Azerbaycan'da 11 Nisan'daki seçimde oyların yüzde 86,02'sini alarak dördüncü kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev için Milli Meclis'te yemin töreni düzenlendi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev, törende yaptığı konuşmada Merkezi Seçim Komitesi tarafından açıklanan seçim sonuçlarının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandığı ve Aliyev'in bugünden itibaren resmen cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.

Daha sonra kürsüye davet edilen Aliyev, anayasa üzerine el basarak "Cumhurbaşkanlığım süresince anayasaya bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma liyakatle hizmet edeceğime yemin ederim." dedi.

Milli marşın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim'e el basan Aliyev, "Azerbaycan halkının yüzyıllardır oluşturduğu milli ve manevi değerlere ve geleneklere sadık kalacağım, onları her zaman yücelteceğim." ifadelerini tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yeminin ardından bayrağı öptü.

Törene bakanlar, devlet komiteleri başkanları, milletvekilleri ve yabancı ülkelerin temsilcileri katıldı.