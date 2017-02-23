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Aliyev: Referandumun çok iyi geçeceğinden eminim

Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı Aliyev, referandumun çok iyi geçeceğinden emin olduğunu belirterek "Türk halkı, iradesini ortaya koyacak ve bundan sonra Türkiye'nin hayatında yeni ve daha istikrarlı bir dönem başlayacak.” dedi.

Aliyev: Referandumun çok iyi geçeceğinden eminim

Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı Aliyev, referandumun çok iyi geçeceğinden emin olduğunu belirterek "Türk halkı, iradesini ortaya koyacak ve bundan sonra Türkiye'nin hayatında yeni ve daha istikrarlı bir dönem başlayacak.” dedi.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:02
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Aliyev: Referandumun çok iyi geçeceğinden eminim

BAKÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 3. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Aliyev, Bakü Haydar Aliyev Merkezi'ndeki kabulde Türkiye’nin Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulunda yüksek düzeyde temsil edilmesinin önemini vurguladı.

Toplantıya katıldığı için Albayrak'a teşekkür eden Aliyev, toplantının geleceğe yönelik planların başarıyla uygulanmasına önemli katkıda bulunacağını ifade etti.

Türkiye'de yapılacak referandumda değinen Aliyev, “Referandumun çok iyi geçeceğinden eminim. Türk halkı, iradesini ortaya koyacak ve bundan sonra Türkiye'nin hayatında yeni ve daha istikrarlı bir dönem başlayacak.”dedi.

Albayrak da Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti ve eşi Mihriban Aliyeva'nın cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı görevine getirilmesi dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Albayrak, referandumun Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Görüşmede enerji alanındaki iş birliğinin yanı sıra Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Kafkas Boru Hattı, Trans Anadolu Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru müzakere edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AliyevAzerbaycanReferandum
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