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Aliyev, İsrail Savunma Bakanı Liberman'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ı kabul etti.

Aliyev, İsrail Savunma Bakanı Liberman'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ı kabul etti.

13 Eylül 2018 Perşembe 16:36
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Aliyev, İsrail Savunma Bakanı Liberman'ı kabul etti

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Azerbaycan ile İsrail arasındaki ekonomik, askeri ve kültürel ilişkilerin gelişiminden duyulan memnuniyet ifade edildi, Liberman'ın ziyaretinin ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Görüşmede, Azerbaycan'daki Yahudi toplumunun diğer toplumlar gibi barış ve huzur içerisinde yaşadığı, onların ülkenin toplumsal hayatında aktif rol aldığı kaydedildi.

Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail Savunma Bakanı Avigdor LibermanİSRAİLİlham Aliyev
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