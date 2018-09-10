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Alibaba'nın kurucusu Jack Ma görevini bırakıyor

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, yönetim kurulu başkanlığı görevini bir yıl sonra şirketin üst düzey yöneticisi Daniel Zhang'a devredecek.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma görevini bırakıyor

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, yönetim kurulu başkanlığı görevini bir yıl sonra şirketin üst düzey yöneticisi Daniel Zhang'a devredecek.

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:04
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Alibaba'nın kurucusu Jack Ma görevini bırakıyor

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, şirketteki yönetim kurulu başkanlığını 10 Eylül 2019'da Alibaba’nın üst düzey yöneticisi Daniel Zhang’a bırakacak.

Alibaba’dan yapılan açıklamaya göre, Jack Ma, gelecek 12 ay, sorunsuz bir geçiş süreci için yönetim kurulu başkanlığını sürdürecek.

Görevi bıraktıktan sonra eğitim faaliyetlerine devam edecek

Eski bir İngilizce öğretmeni ve 25 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin adamı olan Ma, görevi bıraktıktan sonra eğitim faaliyetlerine devam edecek.

Ma, Alibaba'nın müşteri ve ortaklarına yazdığı mektupta, söz konusu yönetim değişikliğini; şirketin bireylere dayanan bir kültürden mükemmellik sistemine ve yetenek geliştirme kültürüne dayanan bir kurumsal yönetişim seviyesine atılmış bir adım olarak değerlendirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinAlibabaJack Ma
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