Alaska'da 7 büyüklüğünde deprem

ANCHORAGE



Alaska'nın güneybatısındaki Aleut Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, yerel saatle sabah 8.25'te kaydedilen depremin merkez üssünün Adak kentininin 88,5 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.



Yaklaşık 1 dakika süren depremde ölen ya da yaralanan olmadı.



Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ancak Alaska Tsunami Uyarı Merkezi, yer üstünde ya da su altında meydana gelen toprak kaymalarının yol açabileceği olası tsunamileri izlediklerini belirtti.



"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan yaklaşık 150 ada, küçük ada ve kayalıktan oluşan Aleut Adaları'nda 12 bin kişi yaşıyor.





AA