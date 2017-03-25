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Akıncı, Johnson ile telefonda görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Akıncı, Johnson ile telefonda görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

25 Mart 2017 Cumartesi 12:58
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Akıncı, Johnson ile telefonda görüştü

LEFKOŞA (AA) -  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendisini arayan  İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Johnson'a Rum Meclisi’nin aldığı Enosis referandumunun okullarda kutlanması kararı ile müzakere sürecinin yeniden başlaması için atılmakta olan adımlar konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

Akıncı'nın görüşmede Kıbrıs Türk tarafının konuyla ilgili hassasiyetlerini ve bundan sonraki süreçle ilgili yaklaşımlarını İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson’a aktardığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkıncıJohnsonÖnce Vatan Gazetesi
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