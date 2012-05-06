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Akdeniz'in gözde stratejik ortakları

Diplomatik ilişkilerinin 156. yılında Türkiye ve İtalya arasında ekonomiden savunmaya birçok alanda stratejik işbirliği bulunuyor.

Akdeniz'in gözde stratejik ortakları

Diplomatik ilişkilerinin 156. yılında Türkiye ve İtalya arasında ekonomiden savunmaya birçok alanda stratejik işbirliği bulunuyor.

06 Mayıs 2012 Pazar 13:03
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Akdeniz'in gözde stratejik ortakları

     Türkiye-İtalya ilişkilerinin kurumsal çerçeveye kavuşturulması amacıyla başlatılan 3. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, 8 Mayıs Salı günü Roma'da gerçekleştirilecek.
     Türkiye, zirveye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 9 bakanla katılacak.
     Akdeniz Havzası'nda ortak çıkarları bulunan, ortak tarih ve değerleri paylaşan iki bölgesel güç olarak öne çıkan Türkiye ve İtalya, diplomatik ilişkilerinin 156. yılını yaşıyor.
     ''Stratejik ortaklık'' olarak da adlandırılabilecek iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulunması hususundaki işbirliği iradesiyle daha da güçlenerek devam ediyor.
     Türkiye'nin dördüncü büyük ticari ortağı olan İtalya ile enerji, savunma sanayi, turizm, altyapı, inşaat, otomotiv ve kimyasal ürünler gibi alanlarda mevcut işbirliğine karşın, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da pekiştirilmesi yönünde potansiyel gün geçtikçe yükseliyor.
     Avrupa Birliği'nin kurucu üyeleri arasında bulunan İtalya, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklerken, Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya'da güvenilir bir bölgesel güç olan Türkiye'nin AB'nin gücünü pekiştireceği ve AB'yi küresel bir güç haline getirebileceği düşüncesini taşıyor. İtalya, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteğin yanı sıra Türk vatandaşlarına AB ülkeleri arasında sağladığı vize kolaylığı da ön plana çıkıyor.

Zirve toplantıları
     Son yıllarda her alanda gelişen Türkiye-İtalya ilişkilerinin, başbakanlar başkanlığındaki ilgili hükümet üyelerinin, her yıl dönüşümlü olarak biraraya gelmelerine imkan sağlayacak kurumsal bir çerçeveye kavuşturulması amacıyla başlatılan Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, daha önce iki kez ertelendi.
     Silvio Berlusconi'nin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen teknokrat Başbakan Mario Monti ile Başbakan Erdoğan arasındaki ilk görüşme mart ayı sonunda Güney Kore'nin ev sahipliğini yaptığı Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde sağlandı. Zirve sırasında yapılan ikili görüşmenin, 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek zirve toplantısının da oluşum sürecini hızlandırdığı ifade ediliyor.

Ele alınması beklenen konular
     Başbakan Erdoğan'ın 9 bakanıyla katılacağı zirve toplantısında, Türkiye ile İtalya'nın terörizm, örgütlü suçlar ve ağır suçlarla mücadelede işbirliği, sosyal güvenlik anlaşması, çevre alanında işbirliği, Karma Ekonomik ve Ticari Komisyonu (JETCO) kurulmasına yönelik bildiri, ekonomi alanında ve özel sektörler arasında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin ortak bildiri ve Türkiye-İtalya 2012-2014 yılları bilimsel işbirliği uygulama programına imza koyması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 06.05.2012 05:04
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz
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