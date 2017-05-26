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Akdeniz'de sığınmacı faciası

Uluslararası Göç Örgütü dün Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan ahşap bir teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin öldüğünü, teknedeki yüzlerce kişinin akibetinin de bilinmediğini duyurdu.

Akdeniz'de sığınmacı faciası

Uluslararası Göç Örgütü dün Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan ahşap bir teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin öldüğünü, teknedeki yüzlerce kişinin akibetinin de bilinmediğini duyurdu.

26 Mayıs 2017 Cuma 15:33
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Akdeniz'de sığınmacı faciası

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan ahşap bir teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin öldüğünü, teknedeki yüzlerce kişinin akibetinin de bilinmediğini duyurdu

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Göç ÖrgütüIOMSığınmacı Faciası
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