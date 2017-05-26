Akdeniz'de sığınmacı faciası

Uluslararası Göç Örgütü dün Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan ahşap bir teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin öldüğünü, teknedeki yüzlerce kişinin akibetinin de bilinmediğini duyurdu.