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Akdeniz'de ölen sığınmacı sayısı bin 350'yi geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yıl başından bu yana Akdeniz'i geçmeye çalışırken yaşamını yitiren sığınmacı sayısının bin 350'yi geçtiğini bildirdi.

Akdeniz'de ölen sığınmacı sayısı bin 350'yi geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yıl başından bu yana Akdeniz'i geçmeye çalışırken yaşamını yitiren sığınmacı sayısının bin 350'yi geçtiğini bildirdi.

16 Mayıs 2017 Salı 15:47
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Akdeniz'de ölen sığınmacı sayısı bin 350'yi geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Sözcüsü William Spindler, Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, pazar günü İtalyan ve Libyalı kurtarma ekiplerinin Akdeniz'in ortasında dört şişme bot ile "Ohio" adlı ticari gemiden yaklaşık 500 sığınmacıyı kurtardığını söyledi.

Hafta sonu bir botun batması sonucu ölen 7 sığınmacının cenazesinin kurtarılan sığınmacılarla İtalya'nın Sicilya adasındaki Trapani liman kentine götürüldüğünü aktaran Spindler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 20 sığınmacının ise kaybolduğunu kaydetti. Spindler, Nijerya, Fildişi Sahilleri ve Bangladeş vatandaşı oldukları belirlenen sığınmacıların hayatlarından endişe duyulduğunu bildirdi.

Bin 350 sığınmacı hayatını kaybetti

Yıl başından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bin 350'den fazla sığınmacının yaşamını yitirdiğine işaret eden Spindler, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan sığınmacıların Avrupa'ya geçişlerinde daha güvenilir alternatifler bulunması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman da 1 Ocak-14 Mayıs tarihlerinde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısının 54 bine yaklaştığını, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 189 bin 75 olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliğiSözcüsü William SpindlerAkdenizAkdenizde ölen Sığınmacı
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