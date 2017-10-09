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Akdeniz'de kaçak göçmenleri taşıyan tekne kaza yaptı

Tunus bandıralı bir geminin, kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneyle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Akdeniz'de kaçak göçmenleri taşıyan tekne kaza yaptı

Tunus bandıralı bir geminin, kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneyle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 kişi hayatını kaybetti.

09 Ekim 2017 Pazartesi 14:23
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Akdeniz'de kaçak göçmenleri taşıyan tekne kaza yaptı

Akdeniz'in Tunus ile Malta arasında kalan bölümünde Tunus bandıralı bir gemininkaçak göçmenlerin bulunduğu tekneyle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan ANSA haber ajansı, Tunus açıklarında Malta arama kurtarma bölgesi içinde kalan alanda bir geminin yerel saatle 02.00 sularında, yasa dışı göçmenleri taşıyan tekneyle çarpıştığını duyurdu.

Çarpışmanın etkisiyle batan teknedekileri arama ve kurtarma çalışmalarının Malta'nın koordinasyonunda başlatıldığını belirten ANSA, olayda en az 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda göçmenin de ekipler tarafından kurtarıldığını kaydetti.

ANSA, arama faaliyetlerine İtalya'nın bölgeye en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'nda konuşlu donanma, sahil güvenlik ve mali polis ekiplerinin de katıldığını, kayıpların olabileceği ihtimaline karşı çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.

İtalyan basınına yansıyan diğer haberlerde ise yasa dışı göçmenleri taşıyan teknede 70 kişinin bulunduğu iddia edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkdenizTunusİtalyan ANSA Haber AjansıANSAMaltaTekne Kaza Yaptı
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