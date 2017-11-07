Akdeniz'de göçmen faciası

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan lastik botların batması sonucu 26'sı Nijeryalı kadın 34 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 50 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

IOM Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, son dört günde yapılan operasyonlarda Akdeniz'de 2 bin 560 göçmenin kurtarıldığını söyledi.

Kurtarılan göçmenlerin çoğunluğunun Batı Afrika ülkelerinden geldiğini belirten Millman, bunları sırasıyla Bangladeş, Eritre, Mısır, Sudan, Fas, Suriye ve Libyalı sığınmacıların takip ettiğini ifade etti.

Millman, geçen cuma Akdeniz'de İspanyol donanmasına ait "Cantabria" adlı geminin, yaklaşık 140 göçmeni taşıyan ve batmakta olan bir lastik bottan 64 kişiyi kurtardığını belirtti.

Kazada 23 Nijeryalı kadının cesedinin bulunduğunu, 50 civarında göçmenin de kayıp olduğunu aktaran Millman, bir gün önce başka bir kazada da İtalyan Sahil Güvenliğinin batmakta olan ve 150 kişiyi taşıyan lastik bottan 8 kişinin cesedini çıkardığını kaydetti.

Millman, başka bir kurtarma operasyonunda ise İtalya donanmasına ait "Bergamini" adlı geminin lastik bottan 139 göçmeni kurtardığını, bu kazada da 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Sözcü, kurtarılan göçmenlerin Napoli'nin güneydoğusundaki Salerno kentine getirildiğini kaydetti.

Cinsel istismar uyarısı

IOM Akdeniz Direktörü Federico Soda ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, IOM'nin yeni raporuna göre Akdeniz'den İtalya'ya ayak basan Nijeryalı genç kızların yüzde 80'inin insan kaçakçılarının kurbanı olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Soda, "Doğrusu bu kızların cinsel istismar amaçlı kaçakçılık mağdurları olması oldukça yüksek ihtimal. Son üç yılda endişe verici ve dikkat çekici bir şekilde İtalya'ya gelen Nijeryalı kadın ve kızların sayısında bir artış gözlemledik. 2014'te bin 500 olan sayı 2016'da 11 bine yükseldi. Burada en rahatsız edici durum ise bu kadınlar çok genç yaşta ve sıklıkla 18 yaşın altındalar." ifadesini kullandı.