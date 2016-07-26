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Akdeniz 3 binden fazla sığınmacıya mezar oldu

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, bu yıl Avrupa’ya ulaşmak isterken Akdeniz'de boğulan sığınmacıların sayısı 3 bin 34'e ulaştı.

Akdeniz 3 binden fazla sığınmacıya mezar oldu

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, bu yıl Avrupa’ya ulaşmak isterken Akdeniz'de boğulan sığınmacıların sayısı 3 bin 34'e ulaştı.

26 Temmuz 2016 Salı 16:51
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Akdeniz 3 binden fazla sığınmacıya mezar oldu

CENEVRE

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2016'nın başından bu yana Avrupa’ya deniz yoluyla girmek isterken Akdeniz'de can veren sığınmacıların sayısının 3 bini aştığı duyurdu.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında IOM Sözcüsü Leonard Doyle, bu yıl şimdiye kadar 383'ü Ege Denizi'nde olmak üzere Akdeniz'i geçerek Avrupa’ya deniz yoluyla girmek isterken boğulan sığınmacı sayısının 3 bin 34'ü bulduğu ve Avrupa'ya girmeyi başaran sığınmacı sayısının ise 249 bin 854 olduğunu söyledi.

IOM'nin güncellenmiş son verilerine göre, 2016l başından 24 Temmuz'a kadar geçen sürede Avrupa'da deniz yoluyla en fazla sığınmacı ve göçmenin giriş yaptığı ülke Yunanistan oldu. Yunanistan'a bu yıl 159 bin 657, İtalya'ya 88 bin 351 sığınmacı girdi.

Yaklaşık 80 bin Suriyeli Avrupa'ya ulaştı

Bu yıl Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşan 249 bin 854 sığınmacının yaklaşık üçte birini Suriye'den kaçanlar oluşturuyor.

Suriye'deki çatışmalardan kaçan 78 bin 779 sığınmacı Avrupa'ya giriş yaptı.

Avrupa ülkelerine bu yıl ulaşan sığınmacılar arasında Suriyelileri 40 bin 878 kişi ile Afganistan, 25 bin 607 kişi ile Irak'tan gelenler takip etti.

Dünya genelinde ise bu yıl 3 bin 934 sığınmacı hayatını kaybetti.

Dünyada Akdeniz dışında 342 sığınmacı Sahra ile Kuzey Afrika bölgesinde ve 171 sığınmacı ise, ABD-Meksika sınırında hayatını kaybetti.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 16:52
Anahtar Kelimeler:
Akdenizönce Vatan
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