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Akar: ABD’den YPG ile iş birliğini kesmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD askerlerinin teröristlerle fotoğrafına ilişkin, "ABD’den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile işbirliğini kesmesini bekliyoruz." dedi.

Akar: ABD’den YPG ile iş birliğini kesmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD askerlerinin teröristlerle fotoğrafına ilişkin, "ABD’den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile işbirliğini kesmesini bekliyoruz." dedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:49
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Akar: ABD’den YPG ile iş birliğini kesmesini bekliyoruz

HALİFAX

Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarABD'li askerlerle PKK/YPG'li teröristlerin bir araya geldiği görüntülerden duyulan rahatsızlığı dile getirerek, "ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz." dedi.

Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’na katılmak için geldiği Kanada’nın Halifax kentinde ilk olarak Çanakkale Anıtı’nı ziyaret etti. Kar yağışı altında gerçekleşen törende anıta çelenk bırakan, saygı duruşunda bulunan Bakan Akar, daha sonra toplantının düzenlendiği Westin Oteli'ne geçti. 

Açılış oturumunun yapılacağı salona gelişinde aralarında Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan’ın da bulunduğu katılımcılarla bir süre ayaküstü sohbet eden Akar, ilk oturumun ardından ABD’li senatörlerle bir araya geldi.

Görüşmede, ABD askerleri ve terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bir arada oldukları görüntüleri anımsatan Bakan Akar, "Bu fotoğraflar medyamızda geniş yer bulmuş ve halkımızda rahatsızlık yaratmıştır. Halkımızın gözündeki Amerika ve Amerikan ordusunun imajına zarar vermiştir. ABD’den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan iş birliğini kesmesini bekliyoruz. DEAŞ terör örgütü de büyük oranda etkisiz hale getirilmesine rağmen ABD’nin terör örgütü YPG’ye kamyonlarla ve uçaklarla silah ve mühimmat vermesini kabul etmemiz mümkün değil. Güney sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

FETÖ üyelerinin iadesi talebi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile terör örgütü üyelerinin iadesi konusuna da değinen Akar, örgütün elebaşı ve üyelerinin iadesine ilişkin 85 klasör ve sayısız belgenin ABD’ye gönderildiğini anımsattı. İlave bilgiye ihtiyaç olması durumunda paylaşmaya hazır olduklarını dile getiren Akar, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu vurguladı. 

Toplantıya, Arkansas Senatörü John Boozman, Güney Dakota Senatörü Mike Rounds, Mississippi Senatörü Roger Wicker, Nebraska Senatörü Deb Fischer, New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen ile Virginia Senatörü Tim Kaine'nin yanı sıra vefat eden eski senatör John McCain'in eşi Cindy McCain katıldı. 

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini Türkiye'de görmekten duyacağı memnuniyeti belirterek senatörleri Türkiye'ye davet etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarMilli Savunma BakanıPKK/YPGABD
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