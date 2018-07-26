Air India'dan tahtakurusu ısırıkları için özür

BBC'nin haberine göre, geçen hafta New York'tan Mumbai'ye business class'ta üç çocuğuyla beraber seyahat eden Saumya Shetty'nin, uçaktaki tahtakuruları tarafından ısırılması dolayısıyla kabaran kolunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşması üzerine Air India yolcudan özür diledi.

Tahta kuruları olduğunu bildirmesine rağmen kabin ekibinin koltuğunu değiştirmediğini ve o koltukta uyumak zorunda kaldığını söyleyen Shetty, koltuğunun, uçak Mumbai'ye inmeden kısa süre önce değiştirildiğini belirtti.

Olaydan 1 hafta sonra özür dileyen Air India, mevcut hava koşullarının tahta kurusu istilasına neden olmuş olabileceğini savundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan havayolu şirketi, uçağı "titizlikle dezenfekte etme" sözü verdi.

Saumya Shetty, bir hafta içinde aynı uçaktaki tahta kurularından şikayet eden ikinci yolcu olmuştu.