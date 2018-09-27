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AİHM’den terör örgütü elebaşı Öcalan'a ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde kötü muamele gördüğü yönündeki başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

AİHM’den terör örgütü elebaşı Öcalan'a ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde kötü muamele gördüğü yönündeki başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

27 Eylül 2018 Perşembe 13:28
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AİHM’den terör örgütü elebaşı Öcalan'a ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde kötü muamele ve işkence gördüğü yönündeki başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

AİHM, Öcalan’ın avukatlarının kötü muamele ve işkence iddialarıyla yaptığı başvuruyu değerlendirerek karara bağladı.

AİHM'den yapılan açıklamada, avukatları tarafından 2010 yılında yapılan başvuruda, İmralı Cezaevi'nde 2008 yılındaki koğuş araması sırasında terör örgütü elebaşına gardiyanlar tarafından kötü muamele ve işkence uygulandığı iddialarının ele alındığı ve iddiaların temelsiz bulunarak başvurunun oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, kötü muamele iddialarıyla ilgili delil bulunmadığı, Öcalan'ın cezaevinde arama yapılan gün ve daha sonraki günlerde doktor kontrolünden geçirildiği, herhangi bir fiziki ve psikolojik soruna rastlanmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Öcalan'ın kendisinin de doktorlara bir şikayette bulunmadığı, iddialara dair bir hukuki girişimin de söz konusu olmadığı bildirildi.

Avukatlarının yaptığı başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS), yaşama hakkını, işkence ve kötü muamelenin yasaklanmasını, adil yargılanma hakkını, etkili başvuru hakkını ve ayrımcılığın yasaklanmasını düzenleyen 2, 3, 6, 13 ve14. maddelerinin Türkiye tarafından ihlal edildiği öne sürülmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
AİHMAbdullah öcalan
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