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AİHM'den Türkiye'den 25 bin başvuruya ret

AİHM, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek reddetti.

AİHM'den Türkiye'den 25 bin başvuruya ret

AİHM, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek reddetti.

14 Kasım 2017 Salı 10:13
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AİHM'den Türkiye'den 25 bin başvuruya ret

AİHMFETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek reddetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AİHMFETÖOlağanüstü Hal İşlemleri İnceleme KomisyonuOHAL
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