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AİHM, Breivik'in başvurusunu reddetti

AİHM, Norveç'te 2011'de 77 kişiyi katleden Breivik'in, tutukluluk koşullarının insan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.

AİHM, Breivik'in başvurusunu reddetti

AİHM, Norveç'te 2011'de 77 kişiyi katleden Breivik'in, tutukluluk koşullarının insan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.

21 Haziran 2018 Perşembe 14:27
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AİHM, Breivik'in başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Norveç'te 2011'de 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik'in, tutukluluk koşullarının insan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Breivik'in tutukluluk koşullarının 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesini ihlal etmediği, dolayısıyla dava açılmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Breivik, 2015 yılında Norveç devleti aleyhine açtığı davada, cezasını çektiği hapishane koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. ve 8. maddelerine aykırı olduğunu savunmuştu.

Şikayeti değerlendiren Oslo yerel mahkemesi, Breivik'in üç odalı özel hücresindeki şartların "insanlık dışı veya onur kırıcı" olduğuna, Norveç hükümetinin Breivik'e yaklaşık 33 bin avro ödemesine hükmetmişti.

Norveç hükümeti ise karara itiraz ederek bir üst mahkeme olan Norveç Yüksek İstinaf Mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme Breivik'in haklarının ihlal edilmediğine karar vermişti.

Breivik kendi ülkesindeki iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından AİHM'ye başvurmuştu.

Anders Behring Breivik, Temmuz 2011'de başkent Oslo'da ve Norveç'e bağlı Utoya Adası'ndaki gençlik kampına düzenlediği terör saldırılarında 77 kişiyi öldürmüş, 242 kişiyi yaralamıştı.

Çoğu çocuk 77 kişinin katili 37 yaşındaki Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anders Behring BreivikAİHM
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