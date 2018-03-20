Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115819
ALTIN
166.712
DOLAR
3.9473
STERLİN
5.5324
EURO
4.8616
Türkiye'nin en büyük termal kenti kuruluyor
Türkiye'nin en büyük termal kenti...
Ağrılı atletler krosa damga vuruyor
Ağrılı atletler krosa damga vuruyor
Havuzun 'özel' kızı
Havuzun 'özel' kızı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Flaş Haber
Mehmetçik Afrin'de
Kapat

AİHM Alpay ve Altan'ın başvurularını karara bağladı

AİHM kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Mehmet Altan'ın başvurularındaki sekiz şikayetten yalnızca ikisinde ihlal tespit ederek ihlal nedeniyle 21 bin 500'er avro tazminat ödenmesini kararlaştırdı

AİHM Alpay ve Altan'ın başvurularını karara bağladı

AİHM kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Mehmet Altan'ın başvurularındaki sekiz şikayetten yalnızca ikisinde ihlal tespit ederek ihlal nedeniyle 21 bin 500'er avro tazminat ödenmesini kararlaştırdı

20 Mart 2018 Salı 13:07
0 Okunma
AİHM Alpay ve Altan'ın başvurularını karara bağladı

ANKARA

Gazeteci-yazar Mehmet Altan'ın 12 Ocak 2017, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay'ın ise 28 Şubat 2017'de yaptıkları başvurular, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2. Dairesince 20 Şubat'ta karara bağlandı. 

Gerekçenin yazımı tamamlanan karar, bugün Mahkemenin internet sitesinde İngilizce ve Fransızca olarak yayımlandı.

Davalardan çekilen AİHM'in Türk yargıcı Işıl Karakaş yerine Türkiye'nin ilettiği isim listesinden seçilerek, heyette yer alan Doç. Dr. Ergin Ergül, karara muhalif kaldı.

AİHM, Altan ve Alpay'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS) güvenceye alınan haklara ilişkin sekiz şikayetinden, Anayasa Mahkemesinin de ihlal yönünde karar verdiği "Özgürlük ve güvenlik hakkı" ile "İfade özgürlüğü hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti.

Strazburg mahkemesi ayrıca Şahin Alpay'ın davalı devletin tutukluluğuna son vermek için gerekli tüm tedbirleri almasına da karar vererek, başvuruculara 21 bin 500'er avro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesine başvuru yolunu halen etkili bir iç hukuk yolu olarak değerlendiren AİHM, AİHS'in 5/4. maddesinde yer alan "Tutukluluğun yasallığı ve serbest bırakılmak için mahkemeye başvuru hakkı"nın ihlal edildiğine yönelik şikayetleri de Anayasa Mahkemesinin iş yükünü göz önünde bulundurarak kabul etmedi.

AİHM 2. Dairesinin başvurucuların özgürlük ve güvenlik ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine ilişkin kararı bire karşı altı oyla alındı.

Karara muhalif kalan Türk yargıç Ergül'ün, AİHM'in yerleşik içtihatları uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması ve başvuranların mağdur sıfatlarının kalmaması, ayrıca Türkiye'nin olağanüstü hali ilanının akabinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yaptığı derogasyon (askıya alma beyanı) gerekçeleriyle şikayetlerin reddi gerektiğine ilişkin karşı oyu da mahkeme kararı ekinde yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AİHMAlpayAltanBaşvuruZaman Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İsrail kızımın davasını dünyadan saklamak istiyor'
'İsrail kızımın davasını dünyadan saklamak istiyor'
Teröristler Afrin'i yakıp yıkarak kaçtı
Teröristler Afrin'i yakıp yıkarak kaçtı
'Türk askerini görünce kurban kestik'
'Türk askerini görünce kurban kestik'
Sivil hassasiyeti Afrin’deki binalarda kendini gösterdi
Sivil hassasiyeti Afrin’deki binalarda kendini gösterdi
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı
Ağrı'da terör operasyonu: 15 gözaltı
Ağrı'da terör operasyonu: 15 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Macron, başkanlığa yeniden seçilen Putin'i tebrik etti
Macron, başkanlığa yeniden seçilen Putin'i tebrik etti
PKK'nın terör kamplarına operasyon
PKK'nın terör kamplarına operasyon

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ