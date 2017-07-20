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AIDS hastalarının yarıya yakını ilaç tedavisi göremiyor

BM AIDS raporuna göre, dünyada 36,7 milyon HIV taşıyıcısından yüzde 53'ü ilaç tedavisi alıyor, bu oran çocuklarda yüzde 43'e düşüyor. HIV virüsünden geçen yıl 1 milyon kişi hayatını kaybetti.

AIDS hastalarının yarıya yakını ilaç tedavisi göremiyor

BM AIDS raporuna göre, dünyada 36,7 milyon HIV taşıyıcısından yüzde 53'ü ilaç tedavisi alıyor, bu oran çocuklarda yüzde 43'e düşüyor. HIV virüsünden geçen yıl 1 milyon kişi hayatını kaybetti.

20 Temmuz 2017 Perşembe 00:00
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AIDS hastalarının yarıya yakını ilaç tedavisi göremiyor

Dünyada İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıyan Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastalarının yarıya yakını hala ilaç tedavisi göremiyor, bu durum çocuklarda çok daha yüksek düzeyde seyrediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te yayımlanan Birleşmiş Milletler (BM) HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) 2016 yılı raporunda, 2016'da HIV virüsünden kaynaklı ölümlerin 1 milyon olduğu belirtildi.

Dünya genelinde 2015 yılında 36,1 milyon olan HIV taşıyıcısı sayısının 2016'da 36,7 milyon kişiye yükseldiği ifade edilen raporda, bunun da 2,1 milyonunu 15 yaş altındaki çocukların oluşturduğu kaydedildi.

Raporda, HIV taşıyıcılarından yüzde 53'ünün ilaç tedavisi gördüğü, bu oranın çocuklarda ise yüzde 43'e düştüğü bildirildi.

Buna göre, geçen yıl HIV virüsü taşıyan yaklaşık 19,5 milyon kişi AIDS ilacı kullandı. Bu rakam, 2015 yılında 17,1 milyondu.

Ancak hala 17 milyondan fazla kişi herhangi bir tedavi almadan hastalıkla mücadele etmeye çalışıyor.

Hamile kadınların yüzde 76'sı ilaca ulaşabiliyor

Raporda, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünü taşıyan hamile kadınların yaklaşık yüzde 76'sının, virüsün bebeklerine geçmesine engel olacak ilaçlara artık ulaşabildiği aktarıldı.

Virüsün en yoğun görüldüğü 5 Afrika ülkesinde ise virüs taşıyıcısı hamile ve emziren kadınların yüzde 95'ine hayat boyu AIDS ilaçları sağlandığı belirtilen raporda, "Dünya, 35 yıldan fazla süredir yaklaşık 35 milyon kişinin ölümüne neden olan AIDS salgınıyla uğraşmakta. Bugün BM Genel Kurulu, AIDS'i tarihin derinliklerine gömmek için ortak bir vizyona sahip." ifadesine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünyada İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü
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