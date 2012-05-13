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Ahmedinejad'a mektup yağdırdılar

Gelen mektupları okuyabilmesi için Ahmedinejad'ın 66 yıla ihtiyacı var.

Ahmedinejad'a mektup yağdırdılar

Gelen mektupları okuyabilmesi için Ahmedinejad'ın 66 yıla ihtiyacı var.

13 Mayıs 2012 Pazar 16:09
380 Okunma
Ahmedinejad'a mektup yağdırdılar

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a görevi süresince 35 milyon mektup geldiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Biriminin açıklamasına göre, Ahmedinejad son altı yılda halktan çeşitli istekleri içeren 35 milyon mektup aldı.
Yüzde 25'i yargıyla ilgili olan mektupların bu kuruma gönderildiği, kalanların ise mektup okuma birimince değerlendirildiği belirtildi.
583 bin 333 saatte okunan mektupların yüzde 40'ının geçim, yüzde 20'sinin işsizlik, yüzde 15'inin bankacılık ve yüzde 25'inin ise konut ve sağlıkla ilgili sorunları içerdiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın mektupları bizzat kendisinin tek tek okuması halinde gece-gündüz ve aralıksız 66 yıl harcaması gerektiği ifade edildi.

AA

Son Güncelleme: 13.05.2012 08:12
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Ahmedinejada Mektup Yağdırdılar
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