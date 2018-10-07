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Ahmedinejad kapsamlı gösteri için yönetimden izin istedi

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "hükümeti ve ABD ile İngiltere'yi protesto etmek" üzere halkın da katılacağı bir gösteri düzenlenmesi için ülke yönetiminden resmi izin talebinde bulundu.

Ahmedinejad kapsamlı gösteri için yönetimden izin istedi

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "hükümeti ve ABD ile İngiltere'yi protesto etmek" üzere halkın da katılacağı bir gösteri düzenlenmesi için ülke yönetiminden resmi izin talebinde bulundu.

07 Ekim 2018 Pazar 17:48
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Ahmedinejad kapsamlı gösteri için yönetimden izin istedi

İran medyasında yer alan haberlere göre Ahmedinejad, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazlı'ya bir mektup göndererek, anayasanın 27'nci maddesine dayanarak 21 Ekim'de başkent Tahran'da halkın katılımıyla bir gösteri düzenlemek istediklerini belirtti.

Ahmedinejad, "ekonomik sorunlar ve hükümetin ülke yönetimindeki zaafları ile ABD'nin tek taraflı zalimce yaptırımları ve İngiltere'nin gizli müdahalelerine" tepki için gösteri izni talep etti.

Geçen yıl aralık ayında düzenlenen ve kısa sürede ülke geneline yayılan protestoların başlamasında Ahmedinejad'ın "önemli rol oynadığı" iddia edilmişti.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, söz konusu gösterilerin devam ettiği 3 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, ülkedeki protestoların başlamasında "eski bir yetkili" olarak tanımladığı kişinin parmağının olduğunu öne sürerek, isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı suçlamıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İran MedyasıAhmedinejadİçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazlı
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