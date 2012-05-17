Ahmedinejad, 2012 Londra Olimpiyatlarına katılmak istiyor

TAHRAN - Devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, geçen yıl çeşitli müsabakalarda derece alan ve şampiyon olan sporcuları kabul etti.

Ahmedinejad kabulde yaptığı konuşmada, İranlı sporcuları uluslararası karşılaşma ve yarışmalarda elde ettikleri başarılardan dolayı kutladı.

Sporun asıl amacının sevgi ve dostluğu yaymak olduğunu kaydeden Ahmedinejad, sporda ahlakın önemine değindi.

2012 Londra Olimpiyatlarına katılacak sporculara başarılar dileyen Ahmedinejad, ''Olimpiyatlarda genç sporcularımızın yanında yer almayı istiyorum, ancak onların (ev sahibi ülke) bu konuyla ilgili sorunu var'' ifadesini kullandı.

Ahmedinejad, sporcuların yeteneklerine güvendiğini ve yeni başarılar elde edileceğine inandığını kaydetti.