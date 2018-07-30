Ahed dünyaya İsrail'in işlediği suçları hatırlatıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi, dünyaya İsrail'in işlediği suçları ve yolsuzluğunu hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Temimi ve En-Nebi Salih köyünün verdiği mücadelenin İsrail'in zorbalığına karşı koyma mücadelesi olduğunu vurgulayan Saib Ureykat, ismini vermediği ABD barış elçilerini de İsrail'in ihlallerini kınamadıkları için eleştirdi.

"‎‎Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planı görüşmek üzere Ortadoğu turuna çıkan Trump'ın damadı Jared Kushner ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, haziran ayında Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmiş ancak Filistinli yetkililerle herhangi bir görüşmeleri olmamıştı.

Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi ve annesi dün serbest bırakılmıştı.

İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman et-Temimi de kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayınlanan Ahed et-Temimi, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed et-Temimi, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.