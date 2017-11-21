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Agung Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Mount Agung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı.

Agung Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Mount Agung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı.

21 Kasım 2017 Salı 15:39
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Agung Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB), Bali Adası'ndaki Mount Agung Yanardağı'nın yeniden duman ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.

BNPB Başkanı Sutopo Purwo Nugroho da yaptığı açıklamada, çıkan dumanların dağın zirvesinden 700 metre yukarıya ulaştığı ve bölge halkına yanardağdan en az 6 kilometre uzakta durmaları uyarısında bulundu.

BNPB ayrıca, yanardağ için hala aktif olan ikinci seviyedeki alarm durumunda ise bir değişiklik olmadığını belirtti.

Eylül ayında yanardağın faaliyete geçmesinin ardından alarm seviyesi en üst seviyeye çıkarılmış ve büyük bir patlama riskine karşılık da bölgeden yaklaşık 130 bin kişi tahliye edilmişti.

Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, olayda yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
EndonezyaBali AdasıMount Agung YanardağıYanardağ
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