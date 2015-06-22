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AGİT gazeteci Mansur'un serbest bırakılmasını istedi

AGİT, Berlin'de tutuklanan El-Cezire Televizyonu sunucusu Ahmed Mansur'un hemen serbest bırakılmasını istedi

AGİT gazeteci Mansur'un serbest bırakılmasını istedi

AGİT, Berlin'de tutuklanan El-Cezire Televizyonu sunucusu Ahmed Mansur'un hemen serbest bırakılmasını istedi

22 Haziran 2015 Pazartesi 15:56
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AGİT gazeteci Mansur'un serbest bırakılmasını istedi

VİYANA - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatoviç, Berlin'de tutuklanan El-Cezire Televizyonu sunucusu Ahmed Mansur'un hemen serbest bırakılmasını talep etti.

Mijatoviç, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır hükümetinin yakalama kararını temel alarak El-Cezire Televizyonu sunucusu Ahmed Mansur'u tutuklayan Alman makamlarını eleştirerek Mansur'un bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Mansur'un Mısır'a iade edilmesi durumunda 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağının altını çizen Mijatoviç, Mansur'a yöneltilen suçlama ve iddiaların siyasi olduğunu hatırlattı.

Ahmed Mansur, 20 Haziran'da Katar'a gitmek üzere geldiği Berlin-Tegel Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanmıştı.

Mısır'daki darbe yönetiminin tutuklanmasını istediği Mansur, Kahire Ceza Mahkemesince geçen sene gıyabında yargılanarak 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Özgür-Der'den çağrı

Öte yandan, Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Alman devletini, Berlin'de tutuklanan El-Cezire Televizyonu sunucusu Ahmed Mansur'u, serbest bırakmaya çağırdıklarını bildirdi. 

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, gazeteci Mansur'un, Mısır mahkemesinin hapis cezası gerekçe gösterilerek Berlin'de tutuklandığını anımsatarak, Alman devletinin bu tutumuyla insan haklarını açıkça çiğnediğini, hukuksuzluğa alet olduğunu ifade etti. 

Mali menfaatler için Batı'nın her türlü ilkeyi harcamaya hazır olduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"El-Cezire çalışanı Mısırlı gazeteci Ahmed Mansur'un Almanya'da maruz kaldığı muamele hiçbir gerekçeyle savunulamayacak, tartışılamayacak boyutta bir hukuksuzluk, açık bir zulümdür. Bilinmelidir ki zalim, vahşi Sisi cuntasına selam göndermekten başka bir şekilde izah edilmesi mümkün görünmeyen bu olayın üzerine, Alman Siemens firması ile Mısır devleti arasında kısa bir süre önce imzalanmış ve büyük meblağlara ulaşan ticari anlaşmanın gölgesi düşmüştür. Alman devletini Mısır'daki darbe gerçeğine net biçimde tavır almaya, sistematik insan hakları ihlalleri olgusuyla yüzleşmeye davet ediyor, her gazeteci için onur sayılması gereken bir görevi yerine getirmekten, darbecileri ifşa etmekten başka bir suçu olmayan Ahmed Mansur'u acilen serbest bırakmaya çağırıyoruz."

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 14:33
Anahtar Kelimeler:
AGİTönce Vatan
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