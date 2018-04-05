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Afrin’de su hatları iyileştiriliyor

DSİ ve HATSU ekiplerinin çalışması sonucu, Afrin şehir merkezinin bir bölümüne su verilmeye başladı.

Afrin’de su hatları iyileştiriliyor

DSİ ve HATSU ekiplerinin çalışması sonucu, Afrin şehir merkezinin bir bölümüne su verilmeye başladı.

05 Nisan 2018 Perşembe 12:02
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Afrin’de su hatları iyileştiriliyor

HATAY

Devlet Su İşleri (DSİ) ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (HATSU) ekiplerinin çalışması sonucu Afrin şehir merkezinin bir bölümüne su verilmeye başlandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatıkapsamında terörden arındırılan Afrin bölgesinde hayat normale dönmeye devam ediyor.

Kentte terör örgütlerince açılan hendek ve tüneller nedeniyle birçok su hattı hasar görürken, bazı bölümlerde de teröristlerin ilçeye giden su borularını tıkadığı belirlendi.

Bölgede birçok içme suyu şebeke hattının eski olması nedeniyle sağlıksız bir durumun ortaya çıktığı, bazı hatların da tahrip olması nedeniyle kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığı tespit edildi.

Eksikliklerin giderilmesi için başlatılan çalışma kapsamında Meydanki Barajı’ndan Afrin ilçe merkezi ve çevresine su vermek için yürütülen çalışmaların bir bölümü tamamlandı.

Barajdan ilçe merkezine giden kanallar ve boruların bir kısmının onarılması sonucu su, önce arıtma tesisine oradan da depolara doldu. Dün itibariyle sağlam olan içme suyu şebekelerine verilen su, ilçe merkezinin bir bölümüne ulaştı.

Cinderes'te çalışmalar sürüyor

Öte yandan Cinderes beldesi ve çevresinde de hasar gören şebeke hattının onarılması için çalışmaların devam ettiği, kısa sürede Cinderes’te de çeşmelerden içme suyunun akacağı öğrenildi.

Yetkililer, Hatay Valiliği koordinesinde DSİ ve HATSU ekiplerinin bölgedeki onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğünü, Afrin merkez ve tüm bölgede kısa sürede su sorunun kalmayacağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfrinDsiHATSUSu Hatları
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