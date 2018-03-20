Afrin'de yerel meclis kurulacak

GAZİANTEP - Afrinli Kürt Hasan Şindi, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösterdiğini belirterek "Afrin'de 30 kişilik yerel meclis kuracağız. Bu meclisimizde Kürt, Alevi, Arap ve Ezidi halkımızın temsilcileri yer alıyor." dedi.

Gaziantep'te önceki gün düzenlenen "Afrin Kurtuluş Kongresi"nin koordinatörlüğünü yapan Şindi, AA muhabirine, Afrin'de bundan sonraki süreçte halkın evlerine dönmesini ve huzurlu şekilde yaşamasını arzu ettiklerini söyledi.

Afrin'de 30 kişilik yerel meclis kuracaklarını dile getiren Şindi, "Kongreyi bitirdik, artık iş yapmaya başlayacağız. Afrin'e gidip, meclisi kuracağız. Bu meclisimizde Kürt, Alevi, Arap ve Ezidi halkımızın temsilcileri yer alıyor. Afrin polisini oluşturmak istiyoruz. Çünkü Afrin'in durumu farklı. Özgür Suriye Ordusu 1 ay Afrin'de kalacak. Afrin'i bu şekilde korumayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Esed dahil hiçbir silahlı örgüt kalmasın"

Türkiye'nin desteğiyle Afrin'in yeniden kalkınacağına vurgulayan Şindi, şöyle konuştu:

"En önemli şey YPG/PKK'yı tamamen Afrin'den temizlemek. Bu operasyon iyi bir şekilde geçti. Halkımızın evine dönebilmesi için bir şekilde yol açılması lazım. Allah Türkiye'den razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Afrin'i Afrinlilere vereceğiz' diyor. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin zarar görmemesi için hassasiyeti vardı. Biz istiyoruz ki Suriye'de Esed dahil hiçbir silahlı örgüt kalmasın. Suriye'deki herkes de bunu istiyor zaten."

Suriye'deki iç savaşta rejimin ve Rusya'nın sivillere büyük zarar verdiğine işaret eden Şindi, "Artık yeni bir Afrin inşa edeceğiz. Biz orada hür ve özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz. Rusya ve rejim 1 günde 170 kişi öldürdü ama Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin zarar görmemesine dikkat edildi. Bunu da herkes biliyor." diye konuştu.

TSK ve ÖSO'nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kaderini belirleyecek "Afrin Kurtuluş Kongresi" 18 Mart'ta Gaziantep'te toplanmıştı. Toplantıya, terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçan Kürt, Arap, Alevi ve Ezidi 100'e yakın Afrinli katılmıştı.

Afrin'i yeniden inşa etmek ve halkın köylerine dönmesini sağlamak için toplanan kongrede, Afrin ve köylerinde barış ve güvenliğin sağlanması, tüm toplumsal oluşumların (dinsel-ırksal ve mezhepsel) saygıyla karşılanması, şehir ve ilçelerin tüm idaresini Afrin'i oluşturan topluma, aynı zamanda uzman ve akademisyenler ile yeterlilik durumu bulunanlara verilmesi konularında kararlar alınmıştı.