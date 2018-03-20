Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115819
ALTIN
166.712
DOLAR
3.9473
STERLİN
5.5324
EURO
4.8616
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı...
Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak
Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek
Türkiye'nin en büyük termal kenti kuruluyor
Türkiye'nin en büyük termal kenti...
Ağrılı atletler krosa damga vuruyor
Ağrılı atletler krosa damga vuruyor
Flaş Haber
Mehmetçik Afrin'de
Kapat

'Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler'

Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Temo, Afrin ilçe merkezinde kontrolün sağlanmasına ilişkin, "YPG/PKK'nın DEAŞ'tan farkı yok. Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler." dedi.

'Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler'

Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Temo, Afrin ilçe merkezinde kontrolün sağlanmasına ilişkin, "YPG/PKK'nın DEAŞ'tan farkı yok. Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler." dedi.

20 Mart 2018 Salı 13:18
0 Okunma
'Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler'

GAZİANTEP - Suriye'nin Kamışlı şehrinde 2011 yılında terör örgütü YPG/PKK tarafından öldürülen muhalif Kürt siyasetçi Mişel Temo'nun kardeşi ve Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Abdülaziz Temo, yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'nin sınırlarını işgal ettiğini belirtti.

Temo, Suriyeli Kürtlerin, Türkiye'nin düşmanı olmadığını vurgulayarak "Suriye'nin Kürtleri, Esed'in düşmanıdır. Türkiye günlerdir Afrin'de, buna rağmen hiçbir sivile zarar verilmemesinin yanında onların evlerini yıkmadılar, onlara zarar vermediler, hatta onların güvenliğini sağladılar." diye konuştu.

Suriyeli sivillere en fazla zararı YPG/PKK'nın verdiğine dikkati çeken Temo, "Türkiye, Suriye'de sivillere yönelik bir operasyon yapmadı. Burada YPG/PKK'ya yönelik bir operasyon yaptı. Dün itibarıyla Afrin kurtarıldı. Türkiye'nin oraya girmesinin nedeni, oradaki sivillerin can güvenliğini sağlamaktı. Biz bu operasyonu kutluyoruz, Afrin özgür oldu. Afrin'nin özgürlüğünü kutluyoruz. Türkiye'ye ve halkına çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ÖSO'ya teşekkür ediyoruz. YPG/PKK 7 yıldan bu yana Suriye halkına ve Afrin halkına eziyet etti. Türkiye, Suriye halkını terörden kurtardı." değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah Esed rejimi devrilir, özgür şekilde yaşarız"

Temo, Afrinlilerin kendi topraklarına bir an önce dönmesi temennisinde bulunarak Suriyeli Kürtlerin barış ve huzur içinde yaşamalarını diledi.

Artık Afrin halkının can ve mal güvenliğini kendilerinin rahat bir şekilde sağlayacağını belirten Temo, şunları kaydetti:

"Can güvenlikleri kontrol altına alınmış oldu. Bu şekilde Suriyelilere sahip çıkıldığında güzel bir gelecek görüyoruz. Biz Kürtler Suriye'nin bir parçasıyız. Suriye'nin gerçeğiyiz. İnşallah Esed rejimi devrilir, özgür bir şekilde yaşarız. Esed, bu savaş başladığında Kürt, Arap, Ezidi olmak üzere tüm etnik gruplara zarar verdi, onlara zulmetti. Özgür bir Suriye'nin kurulmasını, herkesin kendi topraklarında huzur ve barış içerisinde yaşamasını istiyoruz. İnsan haklarını ve demokrasiyi içeren bir Suriye istiyoruz."

"Türk askerleri bizleri zulümden kurtardı"

Temo, Türk askerine şükranlarını dile getirerek şunları söyledi:

"Türk askerleri bizleri zulümden kurtardı. YPG/PKK'nın DEAŞ'tan farkı yoktur. Onlar da Türkiye'ye zarar verdi. 7 yıldan bu yana Afrin'de insanlara zulmettiler, Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler. Suriye'nin Kürtleri, Türkiye gibi hiçbir zaman sınırlarında PKK'yı istemiyor. Suriyeli Kürtler, Türkiye'deki Kürtler gibi kendi topraklarında huzurlu bir şekilde yaşamak istiyor. Suriye'deki Kürtler, hiçbir zaman Türkiye'ye düşmanlık yapmamıştır. 100 yıldır hiçbir sorunumuz da yoktur. YPG/PKK, bunu engellemeye çalıştı. Suriyeli Kürtler, Türkiye ile dost kalmak istiyor. Kürtler olarak Türkiye'yi seviyoruz, onların yollarını gözlüyoruz. Çünkü Suriyeli Kürtlerin kökü Türkiye'den gelmedir. Halen Türkiye'de akrabalarımız var. Hiçbir zaman bu topraklarda şer olmasını istemiyoruz. Türkiye'nin Afrin'e girmesi haklı bir nedendi. Afrin halkını kurtardığınız için teşekkür ediyoruz."

Esed rejimine karşı çıkan Suriyeli Kürt muhalif siyasetçi Mişel Temo, 7 Ekim 2011'de silahlı kişilerce uğradığı saldırıda yaşamını yitirmişti. Suriye Kürt siyasetinin önemli figürlerinden Temo, ülkede iç savaşın patlak vermesinin ardından muhalif Kürt gençleri bir araya getirdiği bir parti kurmuştu. Temo, 7 Ekim'deki hayatını kaybettiği suikast öncesinde de aynı yılın 8 Eylül'ünde suikast girişimine maruz kalmıştı. Temo'nun öldürülmesi, YPG/PKK'nın bölgede rakiplerini sindirme çabasıyla ilişkilendirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı TemoAfrinKandil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'de yerel meclis kurulacak
Afrin'de yerel meclis kurulacak
Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Kızılhaç Komitesine tepki
Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Kızılhaç Komitesine tepki
AİHM Alpay ve Altan'ın başvurularını karara bağladı
AİHM Alpay ve Altan'ın başvurularını karara bağladı
'İsrail kızımın davasını dünyadan saklamak istiyor'
'İsrail kızımın davasını dünyadan saklamak istiyor'
Teröristler Afrin'i yakıp yıkarak kaçtı
Teröristler Afrin'i yakıp yıkarak kaçtı
'Türk askerini görünce kurban kestik'
'Türk askerini görünce kurban kestik'
Sivil hassasiyeti Afrin’deki binalarda kendini gösterdi
Sivil hassasiyeti Afrin’deki binalarda kendini gösterdi
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı
Ağrı'da terör operasyonu: 15 gözaltı
Ağrı'da terör operasyonu: 15 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ