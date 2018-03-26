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Afrin'de terör örgütünün 'EYP imalathanesi' ortaya çıkarıldı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde mayın temizleme çalışmalarını sürdüren jandarma komando ve polis özel harekat timleri, bir evin ahırının EYP imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti.

Afrin'de terör örgütünün 'EYP imalathanesi' ortaya çıkarıldı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde mayın temizleme çalışmalarını sürdüren jandarma komando ve polis özel harekat timleri, bir evin ahırının EYP imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti.

26 Mart 2018 Pazartesi 13:20
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Afrin'de terör örgütünün 'EYP imalathanesi' ortaya çıkarıldı

Zeytin Dalı Harekatı ile kontrol altına alınan Afrin'de arama tarama faaliyetini sürdüren Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ve polis özel harekat timleri, terörden arındırılan Ambarlı köyünde terör örgütü YPG/PKK'nın el yapımı patlayıcı (EYP) imalathanesini ortaya çıkardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost-kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek yürütülen harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam ediyor.

Afrin'i tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucuları, Afrin'in Ambarlı, Akbez, Korzlu, Hopol, Kodlaki ve Şeyh Obası köylerindeki patlayıcıları temizleme çalışmasını sürdürdü.

Evin ahırını EYP imalathanesi yapmışlar

Bölgede teröristlerin yerel halkı baskı altına alarak kullandıkları ev ve barınakları tespit eden komando ve polis özel harekat timleri, Ambarlı köyünde terör örgütünün bir evin ahırını EYP imalathanesi olarak kullandığını belirledi.

Ahırdaki aramalarda bulunan 10 adet TM 57 antitank mayını, 5 el yapımı boru tipi patlayıcı, 3 el yapımı (tökez teli tarzı) düzenek kontrollü şekilde imha edildi.

Teröristlerin kaçarken bıraktıkları patlayıcıların arasında şarapnel etkisi yaratmak için düdüklü tencerenin içine amonyum nitrat konularak infilak maddeleri yerleştirilmiş, diğer patlayıcılarla güçlendirilmiş elektrikli fünye düzeneği dikkati çekti. 

Aramalarda bulunan antitank mayınları, bilyeler ve değişik metallerle güçlendirilmiş, infilak fitili ve devrelerle tamamlanmış çok sayıda EYP de kontrollü şekilde patlatıldı.

Hopal köyünde ise terör örgütünü simgeleyen bez parçaları mavi bereli komandolar tarafından indirildi, yerine de Türk bayrağı asıldı.

Basma düzenekli boru tipi güçlendirilmiş EYP'nin, Kodlaki köyündeki evin taşla örülü bahçe duvarına yerleştirilmesi, sivillerin hayatlarının terör örgütü mensuplarınca hiçe sayıldığını gösteriyor.

"Zulümden kurtulduk"

Bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdüren komandolar, aynı zamanda yerel halka sağlık hizmeti götürüyor.

Paylaşılan görüntülere göre, hasta, yaşlı ve çocukların tedavisine öncelik verilirken tüm yerel halk sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Görüntülerde Türkiye sayesinde teröristlerin zulmünden kurtulduklarını anlatan Afrinlilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı da yer alıyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı HarekatıAfrin
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