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Afrin'de 'temizlik' sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Afrin'de yakalanan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda toprağa gömülü çok sayıda silah, binlerce hafif silah mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi.

Afrin'de 'temizlik' sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Afrin'de yakalanan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda toprağa gömülü çok sayıda silah, binlerce hafif silah mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 13:50
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Afrin'de 'temizlik' sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Bölgede yakalanan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda Mabatlı'ya bağlı Anbarlı köyüne Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet teşkilatı ve Özgür Suriye Ordusu tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Koordineli operasyon sonucu bir evin bahçesi ve müştemilatında toprağa gömülü çok sayıda silah, binlerce hafif silah mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi.

TSK'nın şefkatinden etkilendi, yardım etmeye karar verdi

Söz konusu teröristin, Türk güvenlik güçlerinin bölge insanına gösterdiği ilgi, şefkat ve iyi muameleyle aralıksız yürütülen insani yardım faaliyetlerinden etkilendiğini, bundan dolayı güvenlik güçlerine yardım etmeye karar verdiğini söylediği öğrenildi.

Yaşananlar, bir kez daha hain ve eli kanlı bölücü terör örgütünün gençleri kandırdığının, gerçekleri saptırarak huzur ve barışı baltalamaya çalıştığının göstergesi olarak değerlendirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriAfrinZeytin Dalı Harekatı
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