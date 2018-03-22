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Afrin'de 3 asker şehit oldu

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada 3 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Afrin'de 3 asker şehit oldu

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada 3 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

22 Mart 2018 Perşembe 17:00
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Afrin'de 3 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

AA

Son Güncelleme: 22.03.2018 17:16
Anahtar Kelimeler:
AfrinGenelkurmay Başkanlığı
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