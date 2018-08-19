Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 33°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88735
ALTIN
229.442
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6730
EURO
6.8881
Fenerbahçe'de 2. hafta kabusu
Fenerbahçe'de 2. hafta kabusu
ALTAN BAHADIR'I KAYBETTİK
ALTAN BAHADIR'I KAYBETTİK
De Bruyne 3 ay yok
De Bruyne 3 ay yok
RASAT uydusu 7 yaşında
RASAT uydusu 7 yaşında
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı

Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi Etiyopya’da açıldı

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da açılan tesis, yıllık 185 gigavatsaat elektrik üreterek, başkentin ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak.

Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi Etiyopya’da açıldı

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da açılan tesis, yıllık 185 gigavatsaat elektrik üreterek, başkentin ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak.

19 Ağustos 2018 Pazar 16:19
0 Okunma
Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi Etiyopya’da açıldı

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’nın enerji ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak olan Reppie Atıktan Enerji Tesisi hizmete girdi.

Başkentteki Koshe çöp alanında 37 hektarlık alan üzerine kurulan ve Afrika’nın ilk atıktan enerji üretim tesisi olan kompleks, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome’nin de aralarında olduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin katılımıyla açıldı.

Günlük bin 400 ton atığı yakacak olan tesisin ürettiği yıllık 185 gigavatsaat elektrikten 3 milyondan fazla insanın faydalanması bekleniyor.

Yarım asırdır başkentin çöplerinin toplandığı ve 36 futbol sahası büyüklüğündeki Koshe çöp alanındaki atıkları kullanacak olan kompleks, yüzlerce kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Çöp atıklarını toplayarak geçimini sağlayan insanların yaşadığı Koshe alanında geçen yıl toprak kaymasında 114 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 100 milyon dolar maliyetli tesis, yakılan atıkların küllerini tuğlalara çevirecek, ayrıca temiz su üretimi de yapacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
EtiyopyaAfrikaReppie Atıktan Enerji Tesisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak Federal Mahkemesi seçim sonuçlarını onayladı
Irak Federal Mahkemesi seçim sonuçlarını onayladı
"ABD bölgede müttefik değil tebaa ve uydu arıyor"
"ABD bölgede müttefik değil tebaa ve uydu arıyor"
ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması
ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması
İtalya'daki köprü faciasında ölü sayısı 41'e yükseldi
İtalya'daki köprü faciasında ölü sayısı 41'e yükseldi
Bosnalı genç çift balayı yerine haccı seçti
Bosnalı genç çift balayı yerine haccı seçti
İran Irak'ın 'savaş tazminatını' ödemesini istedi
İran Irak'ın 'savaş tazminatını' ödemesini istedi
Dünyada 2 milyar kişi yoksulluk içinde yaşıyor
Dünyada 2 milyar kişi yoksulluk içinde yaşıyor
Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan öldü
Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan öldü
Hacı adayları yarın Arafat'a çıkacak
Hacı adayları yarın Arafat'a çıkacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ