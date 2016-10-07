Afrikalılar seçimlerden umutsuz

Afrikalılar, ABD'de 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde yarışacak eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Cumhuriyetçi Partinin adayı iş adamı Donald Trump'un dış politikalarında Afrika'ya yeterince yer vermediklerini düşünüyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kinşasa Üniversitesinden siyaset profesörü Adrien Nkwale, Boko Haram ve El Kaide terör örgütlerinin etkin olduğu Afrika'da, insani yardıma ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Afrika'daki güvenlik sorunu ABD'yi de ilgilendiren bir konu ancak Amerikalı seçmenler bunun böyle olduğunu düşünmüyor. Ancak bu sorun ABD'nin çıkarlarına da engel olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Afrika'da Clinton'ı destekleyenler daha fazla"

Jeune Afrique (Genç Afrika) gazetesinin editörü Francois Soudan ise Clinton'da strateji eksikliği olduğunu, hatta çıkarttığı 700 sayfalık kitabında Afrika'ya sadece 20 sayfa ayırdığını, Trump'ın ise Afrika'yı sadece bir safari alanı olarak gördüğünü vurguladı.

Fransız gazeteci yazar Gilles Paris, Trump'ın Afrika'ya seçmenlerinin bakış açısına göre yaklaştığını savunuyor. Paris, "Trump'ın, Afrika ile ilgili argümanları yok. Seçmen de bu kıtayı bir tehlike olarak görmüyor bu nedenle Trump Afrika'yı seçim propagandasında kullanmıyor." dedi.

Sosyal medyada Trump'ın seçim kampanyasındaki her konuşmasının ırkçılığa dayandığı yönünde değerlendirmeler yer almış, Twitter'daki "Ebola salgınına yakalanan hastaları ABD'ye kabul etmekten vazgeçin. Yeterince derdimiz var." şeklindeki mesajı da büyük tepki toplamıştı.