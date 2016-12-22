Batı Afrika

ülkesi

Senegal

’de bulunan ve yaklaşık 3 bin öğrencinin okuduğu

Fetullahçı Terör Örgütü

’ne (FETÖ) ait 6

okul

Türkiye Maarif Vakfına

(TMV) devrediliyor.

TMV Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, yaptığı açıklamada, ülkedeki TMV heyetinin Senegal hükümetiyle yaptığı görüşmeler neticesinde okulların vakfa devredilmesini öngören mutabakat zaptının imzalandığını söyledi.

Görüşmeler sırasında Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Dışişleri Bakanı Mankeur Ndiaye ile bir araya geldiklerini kaydeden Yavuz, "Amacımız dost ve kardeş ülkelerin bizim gibi zarar görmesinin önüne geçmek." ifadelerini kullandı.

Zaptın sadece okulların devralınması amacı değil, Senegal’in ekonomik ve sosyal geleceğine katkıda bulunmak hedefi taşıdığının altını çizen Yavuz, "Bu örgütün her yerden silinmesi için çalışıyoruz. Mutabakat tüm milletimize hayırlı, uğurlu olsun.” diye konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Afrika’da Gine, Çad ve Sudan gibi ülkelerle de FETÖ okullarının TMV’ye devri konusunda anlaşma imzalanmıştı. Somali, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından okulları Türk makamlarına teslim etmişti.

AA