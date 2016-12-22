ADDİS ABABA

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), kuruluşunun üzerinden geçen 3 ay içerisinde Afrika’da büyük bir başarıya imza attı.

Vakıf, kıtadaki 5 ülkede Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait okulların devredilmesine yönelik anlaşmalar imzaladı.



Devir işlemleri sonrasında Somali ve Gine'deki FETÖ okulları TMV yönetiminden geçerken, Çad ve Senegal'deki FETÖ ile irtibatlı okulların vakfa devrine ilişkin mutabakat anlaşmaları imzalandı. Sudan’da ise devir işlemleri tamamlanmak üzere.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile görüşmesi sonrasında ise FETÖ'nün Benin'deki 3 okulunun kapatılarak Maarif Vakfına devredilmesi kararı alındı.

Ülkelerdeki devir işlemlerinin tamamlanması sonrası TMV, kısa zaman içerisinde Gine’de 5, Çad’da 3, Somali’de 2, Sudan’da 2, Benin’de 3 ve Senegal’de 6 olmak üzere toplamda 21 okulun yönetimini devralmış olacak.

Son 3 ay içerisinde FETÖ bağlantılı okulların bulunduğu 100'e yakın ülkenin 15'ine ziyaretler gerçekleştiren vakıf, kısa zaman içerisinde diğer 10 ülkede de çalışmalarını tamamlamak istiyor.

Gittikleri ülkelerde hem diplomatlar hem de Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle çalışmalarını yürüten TMV, sahada herhangi bir zorlukla karşılaşılmaması için müzakere yürütülen ülkelerin isimlerini açıklamıyor.

Avrupa, Afrika, Avustralya ve Asya olmak üzere 4 kıtada çalışan TMV, FETÖ'nün eğitim alanında faaliyet gösterdiği 100'e yakın ülkeye 1 yıl içerisinde ulaşmayı hedefliyor.

AA