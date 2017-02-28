'Afrika ülkeleri FETÖ'yü iç güvenlik tehdidi olarak görüyor'

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, Afrika ülkelerinin Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) iç güvenlik tehdidi olarak gördüğünü belirterek çok sayıda ülkenin bu yapılanmaya karşı harekete geçtiğini bildirdi.

Vakfın Afrika'daki çalışmalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi ve eski Cibuti Büyükelçisi Yavuz, Vakfın kıtadaki faaliyetleri hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hedeflerinin yalnızca yurt dışındaki FETÖ okullarını devralmak olmadığını ifade eden Yavuz, bunun yanı sıra farklı ülkelerde yeni okullar, tesisler, eğitim ve kültür merkezleri açmak gibi bir amaçla kurulduklarını ve Afrika kıtasının bunun için en önemli çalışma alanlarından biri olduğunu söyledi.

Yavuz, FETÖ'nün özellikle Afrika'da teşkilatlandığını ve faaliyetlerini yaygınlaştırdığını dile getirdi.

"Terör listesine alınması için girişimler başladı"

Angola, Gambiya ve Fas gibi ülkelerin FETÖ'yü "iç güvenlik tehdidi" görerek okulları kapattığını hatırlatan Yavuz, "Afrika ülkeleri bu yapıyı iç güvenlik tehdidi olarak görüyor. Çok sayıda ülke bu yapılanmaya karşı harekete geçti. Afrika Birliğinin FETÖ'yü terör listesine alması için girişimlere başladık." dedi.

Yavuz, "FETÖ, bu ülkelerde Türkiye karşıtı kara propaganda yapmaya çalıştığı gibi yabancı devletler ve onların istihbaratlarıyla da ilişki içinde." ifadesini kullandı.

"Öncelik siyasilerin çocukları değil"

Yavuz, Vakfın, FETÖ'den devraldığı okullarda eğitime ara vermediğini ve öğrencilerle ailelerin mağduriyet yaşamasını engellediğini vurgulayarak "Devraldığımız ve açtığımız okullarla kültür ve eğitim merkezleriyle Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında bir gönül diplomasisi yapmayı amaçlıyoruz. Maarif Okulları Türkiye ile Afrika arasında gönül köprüleri olacak." diye konuştu.

Vakfın burs politikası hakkındaki soruyu yanıtlayan Yavuz, FETÖ'nün kıtada burs verirken siyasilerin ve önemli kişilerin çocuklarını seçtiğine dikkati çekerek "TMV'nin önceliği siyasilerin ve kritik noktalarda bulunan kişilerin çocukları değil, kimin çocuğu olursa olsun ihtiyaç sahibi ve yetenekli olanlara yardım etmek. Gönül köprüsü kurmayı düstur edinen bir kurumun, burs verirken ihtiyaç sahibi olmak ve başarılı olmak gibi temel kıstasların dışında başka bir kriteri olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Yavuz, ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyulan her alanda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) gibi kuruluşlarla da iş birliği yapacaklarını söyledi.

Yükseköğretim kurumları da açılacak

Yavuz, Vakfın, kıta farkı gözetmeksizin yurt dışında okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim kurumu açma yetkisine sahip olduğunu belirterek "Vakfımız, her geçen gün faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek ilerleyen süreçte tüm bu bölgelerde ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim kurumları açacak, bu kurumların açıldığı ülkelerde insanların ahlaklı, dürüst ve başarılı bir şekilde yetiştirilmelerine önayak olacak, öncelikle kendi ülkelerine hizmet edecek bireylerin toplumlara kazandırılması hususunda gayret edecek." dedi.

"Türkiye Afrika için çok şey ifade ediyor"

Afrika'daki insanlar için Türkiye'nin çok şey ifade ettiğini dile getiren Büyükelçi Yavuz, "Bir anımı paylaşmak isterim. Halkının yüzde 99'u Hristiyan olan Sao Tome'nin Başbakanı Müslüman ve seçimle iktidara gelmiş. Kendisi 'Türkiye ile eğitim ve kültür alanında çalışarak ülkemizin geleceğini inşa edecek olan nesilleri sizinle yetiştirmek istiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Yavuz, böylece FETÖ'nün ülkede yapılanmasına izin vermeyen Sao Tomelilerle Vakıf olarak bir okul ve bir kültür merkezi açmak için anlaşma imzaladıklarını aktardı.

"Etiyopya'daki okulların devri önemli bir basamak"

Yavuz, Etiyopya'daki okulların devrinin diğer ülkelere etkisi olup olmayacağı sorusuna, "Etiyopya'nın Afrika kıtası için ne kadar önemli olduğu malum... Burada devralınan okulların Afrika'nın diğer ülkeleri için önemli bir basamak olduğu gerçek ama unutmamak lazım ki Afrika'da her ülke kendi iç dinamiklerine göre hareket ediyor. Dolayısıyla Etiyopya için ne kadar gayret ediyorsak diğer ülkeler için de en az o kadar gayret etmemiz, kendimizi anlatmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Yavuz, gelecek dönemlerde Etiyopya makamlarıyla ülkedeki okulların devir işleminin tamamlanacağını belirtti.

Cibuti'de Maarif Okulu

Eski Cibuti Büyükelçisi olan Yavuz, geçen hafta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Cibutili mevkidaşı Mustafa Muhammed Mahmud arasında imzalanan Cibuti'de bir Maarif Okulu açılması yönündeki protokolün hatırlatılması üzerine, okulun açılacağı arazinin kendi büyükelçiliği döneminde tahsis edildiğini söyledi.

Yavuz, "Cibuti'de 2013 yılında eğitim ve kültür amaçlı 40 dönüm arazi tahsisi yaptırmıştık. Cibuti'nin ihtiyacı olan mesleki teknik okulları yapmak hep istediğimiz bir şeydi ve bu niyetle arazi tahsis edildi. Aynı amaçla 30 dönüm sağlık, 10 dönüm dini, 10 dönüm büyükelçilik, 5 bin dönüm ise ekonomik amaçlı olarak arazi tahsis edildi. Şimdi hepsinin hayata geçmesi ve ülkelerimizin ortak bir gelecekte buluşması mutluluk verici." diye konuştu.

18 oku alındı

Kıtadaki son durum hakkında da bilgi veren Yavuz, şu anda Somali, Gine ve Nijer'de devralınan okullarda eğitimi sürdürdüklerini, toplamda 18 okul, 12 bina, 10 öğrenci yurdunun devralındığını kaydetti.

Senegal, Moritanya, Çad, Gabon, Burkina Faso ve Sao Tome'de ise okulların devir teslim işlemlerine ilişkin anlaşma imzalandığını söyleyen Yavuz, FETÖ okullarını vakfa devreden ilk Afrika ülkesi Gine'de de Şehit Ömer Halisdemir Lisesinin açıldığını hatırlattı.

Kıtada şu an Uganda, Tanzanya ve Mozambik'le görüşmeleri sürdüren Vakıf, yakın zamanda 14 ülkeyi daha ziyaret edecek.