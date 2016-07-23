Afrika pasaportuna doğru

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Ruanda'da geçen hafta düzenlenen 27. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'nde kabul edilen ve kıtanın birliğinin sembolü haline gelen Afrika pasaportunun uygulanması sırasında çeşitli sorunlarla karşılaşılabileceği belirtiliyor.

Kıtadaki ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel entegrasyonu sağlaması amaçlanan Afrika pasaportunun, mevcut sorunlara hangi oranda çözüm getireceği ise tartışılıyor.

Afrika'nın kalkınması ve birleşmesi yolunda atılmış önemli bir adım olarak kabul edilen pasaportun 2020'ye kadar, isteyen her Afrikalıya verilmesi planlanıyor. Söz konusu pasaporta sahip olanlar, Afrika kıtasındaki ülkeler arasında serbest dolaşabilecek.

Bamako Üniversitesinden araştırmacı Dramane Lassana Traore, AA muhabirine değerlendirmesinde, Afrika Kalkınma Bankasının (BAD) yakın zamanda yayımladığı bir rapora değinerek, şu an kıtadaki 54 ülkeden sadece 13'ünün vizesiz seyahate izin verdiğine dikkati çekti.

"Vize gerekmediği için seyahat maliyetleri azalacak"

Traore, bu uygulamayla vize muafiyetinin başlayacağını ve böylece seyahat maliyetlerinin azalacağını, zamandan tasarruf edileceğini, yatırımlara hareketlilik geleceğini ve işsizlik rakamlarının düşeceğini söyledi.

Öte yandan Afrika pasaportunun her ülkeye aynı avantajları sağlamayacağını da savunan Traore, "Pasaport uygulamasıyla birlikte sınırlarda yaşanması muhtemel güvenlik tehditlerine karşı Afrika Birliği'nin ülkelere ekonomik destek vermesinde fayda var." dedi.

Eski Mali Başbakanı Musa Mara da Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin yüzde 5 ila 20 arasında değiştiğini, bu oranın çok düşük olduğunu dile getirerek, rakamın yüzde 70'e çıkartılması gerektiğini belirtti.

Afrika pasaportu endişeleri de beraberinde getiriyor

Fildişi Sahili Mağrip Üniversitesi öğretim üyesi hukukçu Goeffroy Kouao Julien, dileyen tüm Afrikalılara verileceği vadedilen pasaportun, uygulama yürürlüğe girdiğinde sadece yetkilere verilmesinden endişe duyduğunu aktardı.

Felix Houphouet Boigny Üniversitesinden siyaset bilimci Pierre Dogbo Dagbo ise Afrika'nın önünde Avrupa gibi bir örnek bulunduğu için uygulamada zorluklar yaşanmayacağını kaydetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde muhalefetten Yeni Cumhuriyet için Demokratlar Birliği (ADN) Genel Sekreteri Jean Jeff Mwanza, Afrika'nın bu kararla aslında "birlik" mesajı vermeye çalıştığını vurguladı.

Mwanza, "Demokratik Kongo'ya baktığımızda, sınır bölgelerde çok sayıda silahlı grup faaliyet gösteriyor. Burundi'de ise bir yıldır siyasi kriz ve güvenlik krizi yaşanıyor. Böyle bir coğrafyada serbest dolaşım hakkı güvenli olarak nasıl uygulanabilir?" değerlendirmesinde bulundu. Mwanza, Sahel ve Sahra bölgesinde sınırlar arasında şu anda bile çok sayıda terörist ile kaçakçının faaliyet gösterdiğine işaret etti.