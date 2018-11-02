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Afrika kıtasının en büyük petrol ve doğal gaz rezervi bulundu

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, Avustralyalı petrol şirketi, Afrika kıtasının en büyük petrol ve doğal gaz rezervini keşfetti.

Afrika kıtasının en büyük petrol ve doğal gaz rezervi bulundu

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, Avustralyalı petrol şirketi, Afrika kıtasının en büyük petrol ve doğal gaz rezervini keşfetti.

02 Kasım 2018 Cuma 17:45
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Afrika kıtasının en büyük petrol ve doğal gaz rezervi bulundu

CAPE TOWN

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de Avustralyalı petrol arama şirketi Invictus Enerji, ülkenin kuzeyinde bulunan Muzarabani bölgesinde Afrika kıtasının en büyük petrol ve doğal gaz rezervini keşfetti.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, başkanlık ofisinde yaptığı açıklamada, 200 kilometrelik bir alanda keşfedilen rezervdeki ilk kuyunun 2020 yılında faaliyete geçeceğini söyledi.

Mnangagwa, Invictus Enerji tarafından sunulan raporda, bölgede büyük miktarda petrol ve doğal gaz rezervi olduğunun belirtildiğini aktararak, "Zimbabve hükümeti Invictus Enerji ile arama ve petrol ile doğal gaz çıkarma çalışmalarını sürdürmesi için yakın şekilde çalışacak. İlk kuyunun açılmasından sonra ise ticari süreç üzerine yoğunlaşacağız." dedi.

Bu keşfin yanı sıra başka bölgelerde de arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Mnangagwa, yeni bilgiler geldikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Madenler ve Maden Geliştirme Bakanı Winston Chitando da basına yaptığı açıklamada, rezervin, Amerikan petrol arama şirketi ExxonMobil'in 1990'ların başında bölgede yaptığı çalışmalarda elde ettiği bilgilerin günümüz teknolojisiyle Invictus Enerji tarafından tekrar kullanılması sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

Petrol çıkarma konusunda teçhizat donanımlarının yeterli olmadığını dile getiren Chitando, Invictus Enerji'nin proje için 20 milyon dolar yatırım yapacağını vurguladı.

Chitando, "Hükümetimiz ile şirket arasında üretimden pay alma anlaşması imzalandı. Gerekli malzemeler ya ithal edilecek ya da bu işi yapan Afrika ülkelerinden getirilecek. Petrol ve doğal gazın bulunduğu alan 200 kilometre genişliğinde. Bu özellik rezervi Afrika'nın en büyük petrol havzası durumuna getiriyor. Açılacak kuyunun derinliği 4 buçuk kilometre olacak." şeklinde konuştu.

Dünyanın en verimli değerli taş madenlerine sahip Zimbabve'de petrol ve doğal gaz ilk defa keşfedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güney AfrikaDoğalgazPETROLRezerv
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