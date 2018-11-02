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Afrika'da devasa zümrüt taşı bulundu

Zambiya'da dev bir zümrüt taşı bulundu.

Afrika'da devasa zümrüt taşı bulundu

Zambiya'da dev bir zümrüt taşı bulundu.

02 Kasım 2018 Cuma 15:44
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Afrika'da devasa zümrüt taşı bulundu

ANKARA 

LiveScience'ın haberinde, Zambiya'nın orta kesiminde yüzde 75'i İngiliz şirketi Gemfields'e ait bir madende bulunan zümrütün, 1 kilo 100 gram ağırlığında ve 5 bin 655 karat olduğu bildirildi.

Gemfields, Kagem'deki madenden çıkarılan değerli taşın, bu ay Singapur'da açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu ve satıştan elde edilecek gelirin yüzde 10'unu, aslanların korunması için çalışan 2 yerel örgüt arasında paylaştırma sözü verdi.

Inkalmu adı verilen devasa taşın satıldıktan sonra yüzlerce parçaya bölünmesi bekleniyor.

Kagem'den 2010 yılında da 6 bin 225 karat bir zümrüt taşı çıkarılmıştı.

Dünyanın en büyük işlenmemiş zümrüdü Bahia, 2001 yılında Brezilya'da bulunmuştu. 360 kilo ağırlığındaki bu taşın, 400 milyon dolar değerinde olabileceği belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ZambiyaAfrikaZümrüt Taşı
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